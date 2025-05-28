У Кременчуці лунають вибухи: що відомо

Сьогодні, 02:47 Переглядів: 3 346 Коментарів: 1

Офіційної інформації від влади міста та області наразі немає

Сьогодні, 28 травня, близько 02.35 у Кременчуці пролунав вибух. Про це передають кореспонденти «Кременчуцького Телеграфа».

Буквально за хвилину у місті було чутно іще один вибух.

Раніше у Повітряних силах попереджали про рух безпілотників у напрямку міста.

Згодом з’явилася інформація про загрозу застосування балістичного озброєння та ракету на Кременчук.

Офіційної інформації від влади міста та області щодо вибухів наразі немає.

Доповнено:

Також є інформація і про кілька вибухів у межах Полтавської громади. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Доповнено:

Близько 02.50 у Кременчуці було чутно ще кілька вибухів.