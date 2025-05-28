У Кременчуці лунають вибухи: що відомо

Сьогодні, 28 травня, близько 02.35 у Кременчуці пролунав вибух. Про це передають кореспонденти «Кременчуцького Телеграфа».
Буквально за хвилину у місті було чутно іще один вибух.
Раніше у Повітряних силах попереджали про рух безпілотників у напрямку міста.
Згодом з’явилася інформація про загрозу застосування балістичного озброєння та ракету на Кременчук.
Офіційної інформації від влади міста та області щодо вибухів наразі немає.
Доповнено:
Також є інформація і про кілька вибухів у межах Полтавської громади. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
Доповнено:
Близько 02.50 у Кременчуці було чутно ще кілька вибухів.
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