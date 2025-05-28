Від нічної атаки постраждав Світловодськ: під удар потрапило підприємство, пошкоджені житлові будинки

Сьогодні, 07:10 Переглядів: 0

Внаслідок нічної повітряної атаки постраждав сусідній Світловодськ. Про це повідомив начальник Кіровоградської облвійськадміністрації Андрій Райкович.

За його словами, удар припав по одному із промислових підприємств. Пожежу на місці уже локалізували, нині є інформація про трьох постраждалих.

Також від удару у Світловодську постраждали 76 приватник будинків та одна 9-поверхівка. На місці працюють усі відповідні служби.

У пресслужбі Світловодської міської ради зазначають, що на місці події працюють представники місцевої влади, надзвичайники, медики та інші відповідні структури.

Відомо також, що уже скликана комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, проведена попередня оцінка ситуації. Усі служби працюють у посиленому режимі.

Нагадаємо, цієї ночі близько 02.35 у Кременчуці пролунали вибухи. Далі упродовж кількох хвилин звуки вибухів повторювалися. Від влади міста та області інформації наразі немає.