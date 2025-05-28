Лагідна українізація: як правильно називати Латвію та Литву

У рубриці «Говоримо українською правильно» ми проводимо лагідну українізацію: пояснюємо випадки застосування правопису, мовних норм, публікуємо цікавинки про мову. Робимо це для того, щоб у нашій країні з кожним днем ставало дедалі більше україномовних українців, а наша солов'їна мова звучала звідусіль!
Ніколи не їдьте до Львова
Львів — це чудове українське місто, яке є однією з туристичних локацій. Але не всі знають, що не варто їхати до Львову — треба їхати до Львова.
Так, мова йде про правопис і вимову назви міста у родовому відмінку.
У родовому відмінку в назвах міст треба використовувати закінчення «а» або «я».
Є варіанти, коли правильно використовувати закінчення «у» або «ю». Мова йде про назви, які складаються із двох слів. Наприклад, міста Кривого Рогу чи з села Зеленого Гаю.
Також, згідно з правилами, краще казати «поїхав до Львова», а не «поїхав у Львів»: прийменник «у» («в») вказує, що дія спрямована всередину предмета, простору, а «до» — що дія відбувається в напрямі до них. Тобто, коли мова йде про рух до міста, села, селища, то треба ставити прийменник до. Якщо ж мета руху в певному напрямі супроводжується ще додатковими поясненнями, тоді після них може стояти замість прийменника «до» — «у»: «Ми їздили на екскурсію у Львів».
Довгий час Латвію, Литву та Естонію всі називали Прибалтикою. Але це помилка, бо це не одна спільна територія.
Після розпаду СРСР вони відновили свою незалежність — і кожна є окремою державою. Тож, коли ми говоримо про одну з цих країн — правильно казати країни Балтії. Так вони називаються через те, що їх омиває Балтійське море.
Також у соціальній мережі Facebook є звернення до українців від литовця Зільвінаса Світоюса, де він просить більше ніколи не називати їхні країни Прибалтикою, пояснюючи що це дуже важливо для них.
«Ми навчилися правильно вимовляти Україна, і нам буде соромно за будь-кого, хто скаже „на Україну“. Ми були б дуже вдячні, якби ви зробили нам цю незначну послугу: будь ласка, більше не називайте нас Прибалтикою. Ми країни Балтії. Ваші друзі та союзники», — пише він.
Творог чи сир?
Смакота! Бабуся приїхала й домашнього сиру привезла!
Домашній сир, або кисломолочний сир. Творог — суржик!
Балія
На півночі та в центрі України так називали великий круглий цинковий таз, у якому купали дітей.
Збагачуйте мовлення! Примітивний словниковий запас залишайте в минулому. Дбаючи про чистоту свого мовлення, ви поважаєте не лише себе, а й своїх співрозмовників.
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