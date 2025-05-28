Лагідна українізація: як правильно називати Латвію та Литву

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 0

У рубриці «Говоримо українською правильно» ми проводимо лагідну українізацію: пояснюємо випадки застосування правопису, мовних норм, публікуємо цікавинки про мову. Робимо це для того, щоб у нашій країні з кожним днем ставало дедалі більше україномовних українців, а наша солов'їна мова звучала звідусіль!

Ніколи не їдьте до Львова

Львів — це чудове українське місто, яке є однією з туристичних локацій. Але не всі знають, що не варто їхати до Львову — треба їхати до Львова.

Так, мова йде про правопис і вимову назви міста у родовому відмінку.

У родовому відмінку в назвах міст треба використовувати закінчення «а» або «я».

Є варіанти, коли правильно використовувати закінчення «у» або «ю». Мова йде про назви, які складаються із двох слів. Наприклад, міста Кривого Рогу чи з села Зеленого Гаю.

Також, згідно з правилами, краще казати «поїхав до Львова», а не «поїхав у Львів»: прийменник «у» («в») вказує, що дія спрямована всередину предмета, простору, а «до» — що дія відбувається в напрямі до них. Тобто, коли мова йде про рух до міста, села, селища, то треба ставити прийменник до. Якщо ж мета руху в певному напрямі супроводжується ще додатковими поясненнями, тоді після них може стояти замість прийменника «до» — «у»: «Ми їздили на екскурсію у Львів».

Ніколи не кажіть «Прибалтика»: як правильно називати Латвію, Литву та Естонію

Довгий час Латвію, Литву та Естонію всі називали Прибалтикою. Але це помилка, бо це не одна спільна територія.

Після розпаду СРСР вони відновили свою незалежність — і кожна є окремою державою. Тож, коли ми говоримо про одну з цих країн — правильно казати країни Балтії. Так вони називаються через те, що їх омиває Балтійське море.

Також у соціальній мережі Facebook є звернення до українців від литовця Зільвінаса Світоюса, де він просить більше ніколи не називати їхні країни Прибалтикою, пояснюючи що це дуже важливо для них.

«Ми навчилися правильно вимовляти Україна, і нам буде соромно за будь-кого, хто скаже „на Україну“. Ми були б дуже вдячні, якби ви зробили нам цю незначну послугу: будь ласка, більше не називайте нас Прибалтикою. Ми країни Балтії. Ваші друзі та союзники», — пише він.

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