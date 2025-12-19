У Світловодську судять чоловіка, обвинуваченого у співпраці з ФСБ та передачі даних про Кременчуцьку ГЕС

У Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області розглядають справу місцевого жителя, якого обвинувачують у державній зраді та передачі розвідувальної інформації спецслужбам РФ щодо об’єктів поблизу Кременчуцької гідроелектростанції

У Світловодському суді триває розгляд кримінального провадження стосовно місцевого жителя Артема Л., якого обвинувачують у державній зраді. За версією слідства, упродовж 2024 року чоловік співпрацював із представником Федеральної служби безпеки Російської Федерації та передавав інформацію, що могла бути використана для коригування ракетних ударів по критичній інфраструктурі України.

У відкритих джерелах є інформація, яка може вказувати, що людина зі Світловодська з таким же прізвищем та ініціалами як у підсудного, певний час працювала у правоохоронних органах. Про це повідомляє кропивницьке видання «Гречка».

Як встановили правоохоронці, зв’язок із представником ФСБ обвинувачений в 2024 році налагодив через Telegram. У матеріалах справи зазначається, що у квітні 2024 року він передав інформацію про розташування ППО поблизу Кременчуцької гідроелектростанції.

У травні, за даними слідства, чоловік повідомляв про наслідки ураження гаражного кооперативу неподалік ГЕС, а також надавав відомості щодо роботи протиповітряної оборони.

Крім того, обвинувачений, за даними слідства, надсилав фото- та відеоматеріали з місць російських ударів, а також інформацію про місця падіння уламків збитих ракет.

Слідство вважає, що ці дані могли бути використані російською стороною для подальшого планування та коригування атак. Під час судового засідання прокурор наполягає на продовженні тримання обвинуваченого під вартою, аргументуючи це ризиками його втечі та можливістю вчинення нових злочинів. Захист, своєю чергою, просить суд змінити запобіжний захід на більш м’який, заявляючи про відсутність підстав для арешту.

Сам Артем Л. своєї вини не визнає.

Судовий розгляд справи відбувається у закритому режимі у зв’язку з наявністю в матеріалах провадження інформації, розголошення якої може становити загрозу національній безпеці України.

Нагалдаємо, що у ніч на 8 листопада російські війська вдарили по Кременчуцькій ГЕС, було зафіксовано 15 влучань.