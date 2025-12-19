Кременчуцькі депутати хочуть забрати у громаду аптеку «Полтавафармації» та майно КрНУ

Міськрада планує звернутися до обласної ради та МОН із проханням передати нерухомість у Кременчуці в комунальну власність

Кременчуцька міська рада підготувала два звернення щодо передачі нерухомого майна у комунальну власність міської територіальної громади. Мова йде про приміщення колишньої аптеки та училища № 16 на Першому Занасипі. Відповідні проєкти рішень виносять на розгляд сесії.

Аптека «Полтавафармації» на Сердюка

У першому проєкті йдеться про звернення до Полтавської обласної ради щодо передачі у власність громади будівлі міжлікарняної аптеки № 212. Вона розташована на вулиці Ігоря Сердюка, 49 і має загальну площу 825,7 кв. м.

Нині будівля належить до спільної власності територіальних громад Полтавської області та перебуває на праві господарського відання комунального підприємства облради «Полтавафармація».

Як зазначають у пояснювальній записці, передачу майна ініціюють, щоб зберегти об’єкт у Кременчуці та розширити комунальну мережу аптек.

Нагадаємо, ще у 2021 році Кременчуцька міська рада зверталася до обласної ради з проханням передати громаді міста приміщення трьох аптек тоді ще «Полтавафарм», а нині — «Полтавафармація», у Кременчуці: колишньої аптеки «Ветеран» на вул. Небесної Сотні та двох аптек на вулиці Ігоря Сердюка (на території перинатального центру № 212 та колишньої центральної міської аптеки № 232). Це питання виникло одночасно з ситуацією у самій системі «Полтавафарм», яке опинилося у фінансовій скруті. Міська влада Кременчука гарантувала збереження профілю приміщень аптек. Питання про передачу їх Кременчуку були включено до розгляду на сесію облради 23 лютого, але розглянуто не було: тоді голова Олександр Біленький оголосив перерву і закрив сесію.

Занедбана будівля колишнього училища № 16

Другий проєкт рішення стосується звернення до Міністерства освіти і науки України. Депутати пропонують передати у комунальну власність громади комплекс будівель та споруд по вулиці Ярмарковій, 9, які перебувають у державній власності та обліковуються на балансі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

До комплексу входять:

навчальний корпус площею 5434,8 кв. м;

їдальня з прибудовою — 982 кв. м;

тир — 112,4 кв. м;

майстерня — 443,5 кв. м;

вбиральня.

За інформацією балансоутримувача, будівлі перебувають у незадовільному технічному стані та потребують капітального ремонту. Наразі об’єкт не використовується у навчальному процесі, а ремонт за державні кошти вважають недоцільним.

У пояснювальній записці зазначено, що передача майна громаді дозволить ефективніше використовувати ці об’єкти на місцевому рівні.

Що далі

Обидва проєкти передбачають лише звернення депутатів. Остаточне рішення щодо передачі майна мають ухвалити відповідно Полтавська обласна рада та Міністерство освіти і науки України.

Нагадаємо, у аукціоні з продажу будівлі колишньої дезінфекційної станції у Кременчуці перемогла фірма-підрядник АТБ.