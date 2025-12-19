{user_fullname}
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
ГО "Захист держави"
Коли історія стає живою: учні Вільнотерешківської гімназії у військовому музеї Кременчука
Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук

Кременчуцькі депутати хочуть забрати у громаду аптеку «Полтавафармації» та майно КрНУ

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 153

Міськрада планує звернутися до обласної ради та МОН із проханням передати нерухомість у Кременчуці в комунальну власність

Кременчуцька міська рада підготувала два звернення щодо передачі нерухомого майна у комунальну власність міської територіальної громади. Мова йде про приміщення колишньої аптеки та училища № 16 на Першому Занасипі. Відповідні проєкти рішень виносять на розгляд сесії.

Аптека «Полтавафармації» на Сердюка

 

У першому проєкті йдеться про звернення до Полтавської обласної ради щодо передачі у власність громади будівлі міжлікарняної аптеки № 212. Вона розташована на вулиці Ігоря Сердюка, 49 і має загальну площу 825,7 кв. м.

Нині будівля належить до спільної власності територіальних громад Полтавської області та перебуває на праві господарського відання комунального підприємства облради «Полтавафармація».

Як зазначають у пояснювальній записці, передачу майна ініціюють, щоб зберегти об’єкт у Кременчуці та розширити комунальну мережу аптек.

Нагадаємо, ще у 2021 році Кременчуцька міська рада зверталася до обласної ради з проханням передати громаді міста приміщення трьох аптек тоді ще «Полтавафарм», а нині — «Полтавафармація», у Кременчуці: колишньої аптеки «Ветеран» на вул. Небесної Сотні та двох аптек на вулиці Ігоря Сердюка (на території перинатального центру № 212 та колишньої центральної міської аптеки № 232). Це питання виникло одночасно з ситуацією у самій системі «Полтавафарм», яке опинилося у фінансовій скруті. Міська влада Кременчука гарантувала збереження профілю приміщень аптек. Питання про передачу їх Кременчуку були включено до розгляду на сесію облради 23 лютого, але розглянуто не було: тоді голова Олександр Біленький оголосив перерву і закрив сесію.

Занедбана будівля колишнього училища № 16

 

Другий проєкт рішення стосується звернення до Міністерства освіти і науки України. Депутати пропонують передати у комунальну власність громади комплекс будівель та споруд по вулиці Ярмарковій, 9, які перебувають у державній власності та обліковуються на балансі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

До комплексу входять:

  • навчальний корпус площею 5434,8 кв. м;
  • їдальня з прибудовою — 982 кв. м;
  • тир — 112,4 кв. м;
  • майстерня — 443,5 кв. м;
  • вбиральня.

За інформацією балансоутримувача, будівлі перебувають у незадовільному технічному стані та потребують капітального ремонту. Наразі об’єкт не використовується у навчальному процесі, а ремонт за державні кошти вважають недоцільним.

У пояснювальній записці зазначено, що передача майна громаді дозволить ефективніше використовувати ці об’єкти на місцевому рівні.

Що далі

Обидва проєкти передбачають лише звернення депутатів. Остаточне рішення щодо передачі майна мають ухвалити відповідно Полтавська обласна рада та Міністерство освіти і науки України.

Нагадаємо, у аукціоні з продажу будівлі колишньої дезінфекційної станції у Кременчуці перемогла фірма-підрядник АТБ.

0
Автор: Телеграф
Теги: майно нерухомість
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх