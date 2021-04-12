Полтавська облрада не віддала Кременчуку приміщеня аптек «Полтавафарм»

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Полтавська облрада не передала Кременчуку приміщення аптек «Полтавафарм», на сесії, яка відбулася 9 квітня: не вистачило голосів, щоб ухвалити рішення «Про надання згоди на передачу майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області».



Кременчуцька міська рада зверталася до обласної ради з проханням передати громаді міста приміщення трьох аптек «Полтавафарм» у Кременчуці: колишньої аптеки «Ветеран» на вул. Небесної Сотні та двох аптек на вулиці Ігоря Сердюка (на території перинатального центру № 212 та колишньої центральної міської аптеки № 232). Це питання виникло одночасно з ситуацією у самій системі «Полтавафарм», яке опинилося у фінансовій скруті. Міська влада Кременчука гарантувала збереження профілю приміщень аптек. Питання про передачу їх Кременчуку були включено до розгляду на сесію облради 23 лютого, але розглянуто не було: тоді голова Олександр Біленький оголосив перерву і закрив сесію.



Депутат Полтавської облради (віцемер Кременчука) Ольга Усанова на своїй сторінці у фейсбуку написала, що перерва у роботі сесії тривала 45 днів.





«За ці 45 днів з’явилася схема поводження з майном «Полтавафарм». Воно передається з балансу підприємства на баланс інших комунальних установ, закладів або підприємств, які не мають жодного стосунку до фармацевтики, як то КП «Полтаватеплоенерго», наприклад. Крім того, створюється нове КП «Полтавафармація». Цю схему придумали буквально в останні хвилини перед сесією, проєкт рішення депутатам надали о 10:00 в день сесії. При цьому не були враховані висновки робочої групи, яка вивчала питання «Полтавафарм», профільну депутатську комісію з питань охорони здоров’я та соціального захисту навіть не поставили до відома про такі рішення», - написала Ольга Усанова.





Варто зауважити, що дане рішення (як і низка інших, внесених додатково) навіть не було оприлюднено на сайті Полтавської обласної ради, чим порушено Закон України «Про доступ до публічної інформації».





«Важливо також те, що у Кременчуці тільки аптеки «Полтавафарм» мають дозвіл на реалізацію наркотичних засобів для онкохворих. Якщо вони закриються, наркотичні засоби можна буде отримати тільки у Полтаві або в інших великих обласних центрах. Складно уявити, які незручності це спричинить родичам, і які страждання невиліковно хворим», - написала Ольга Усанова.



Натомість облрада розглядала інший проєкт «Про визначення ПОКП «Полтавафарм» таким, що надає соціально важливі послуги».





«Прийняття даного рішення дозволить визначити Полтавське обласне комунальне підприємство «Полтавафарм» таким, що надає соціально важливі послуги населенню, й отримати можливість продовжити йому договори оренди комунального майна без проведення аукціону», - говориться в Пояснювальній записці.

Особливі умови оренди відповідно до законодавства діють для установ, які надають соціально важливі функції. Питання в тому, чи допоможе це рішення зберегти профіль аптек.





Кременчук був готовий прийняти приміщення аптек «Полтавафарм», відповідне рішення ухвалила сесія міськради - але, як бачимо, облрада не віддала приміщення.

Додано

Після виконкому в режимі онлайн мер Віталій Малецький відповів на запитання ТЪ: якими будуть подальші дії міської влади щодо аптек «Полтавафарм». Міський голова не виключає, що мережу спеціально заганяли у боргову яму, щоб потім за борги передати якомусь суб'єкту господарювання. Він навів приклад КП «Полтавапаливо» - за такою схемою вже були передані приміщення.





- Звертаємося публічно до обласної ради: віддайте нам ці аптеки. Ми приєднаємо їх до міської комунальної аптеки №90 і збережемо профіль, - сказав Віталій Малецький.







Згодом він додав щодо мережі аптек «Полтавафарм» та обласної ради:





- Ми їм зруйнувати не дамо.