Кременчук прийме у комунальну власність аптеки мережі «Полтавафарм»

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До власності Кременчуцької міської територіальної громади перейде майно аптек Кременчуцької філії Полтавського обласного комунального підприємства «Полтавафарм». Відповідний проєкт рішення підготовлений на сесію Кременчуцької міськради, що відбудеться 26 січня.





Відповідно до нього місту перейде таке майно:

будівлі та споруди на вул. Небесної сотні, буд. 15;

нежитлове приміщення на вул. Соборній, буд. 13/39;

будівля з підсобними приміщеннями на вул. Ігоря Сердюка, буд. 49.

У Пояснювальній записці йдеться, що проєкт рішення сесії підготовлено відповідно до звернення керівництва Центральної міської аптеки № 232 – філії Полтавського обласного комунального підприємства «Полтавафарм». У зверненні говориться про скрутний фінансовий стан аптечних «Полтавафарм».

У проєкті рішення сказано, що майно аптек приймають у власність міста «з метою уникнення їх закриття у зв’язку з банкрутством та збереження вказаної мережі аптечних закладів у місті Кременчуці».

Під час засідання депутатської бюджетної комісії керівник відділу міського майна Олена Щербіна запевнила, що приміщення аптеки «Полтавафарм» використовуватиметься й надалі за його прямим цільовим призначенням.