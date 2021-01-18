11 перемога поспіль: «Кременчук» розгромив «Маріуполь»

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 364

































Фото: Ірина Василенко

Сьогодні, 24 січня, чемпіон України ХК «Кременчук» у 28 турі чемпіонату УХЛ Паріматч розгромив 8:3 «Маріуполь». Підопічні Олександра Савицького одержали 11 рекордну у чемпіонаті перемогу поспіль, та 43 очками після 27 ігор займають другу сходинку в турнірній таблиці, випереджаючи «Сокіл» на 2 бали та відстають від «Донбасу» на 5. Саме з цими суперниками кременчужани зіграють на виїзді свої наступні матчі – 27 січня з киянами, 30 – з донеччанами.





«Кременчук» - «Маріуполь» 8:3 (4:2, 1:0, 3:1)

Шайби: 0:1 - Агєєв (Градусов), 1:40; 1:1 - Варава (Ворона), 06: 19; 1:2 - Чердак (Корчоха - Дуве, більш. 5х3), 09:21; 2:2 - Денискін (Яковлєв),10:23; 3:2 - Дубінін (Орлов - Яковлєв - більш.), 13:55; 4:2 - Орлов (Григорян - більш.), 16:58; 5:2 - Коробов (Дубінін), 33:28; 5:3 - Градусов (Бондаренко), 45:28; 6:3 - Денискін (Хришпенць), 51:46; 7:3 - Орлов (Кисельов - Серанов), 57:37; 8:3 - Ворона (Савченко), 59:36.

Кременчук: Давлетшин (Корнієнко); Яковлєв - Варава, Бабрусев - Григорян, Хришпенць - Боєвих, Грицьких - Александров; Коробов - Дубінін - Денискін (А), Кисельов (К) - Серанов - Орлов, Савицький - Смирнов - Тютченко, Савченко - Гриценко (А) - Ворона.

Маріуполь: Дуве (Качула); Скурихин - Пахмурін, Костарєв - Гуров, Філімонов - Петрухно (А), Васильєв - Цикало; Чердак (К) - Корчоха - Лихачов, Агєєв (А) - Коваленко - Градусов, Луговий - Мазур - Мостовий, Тимченко - Ромащенко - Бондаренко.





Вже на другій хвилині поєдинку гості вийшли вперед. Агєєв з передачі Градусова розпечатав ворота Давлетшина. Через п'ять хвилин кременчужани змогли зрівняти рахунок. Варава скористався провалом в обороні маріупольців - вискочивши з лавки шрафників зрівняв рахунок - 1:1. До середини періоду на майданчику спостерігалася рівна гра, але 5 на 3 у більшості в результаті форвард маріупольців Чердак знову вивів «чайок» вперед 2:1. Після пропущеного гола «містяни» захопили ініціативу і відповіли відразу ж двома шайбами. Відзначилася ударна трійка кременчужан: Коробов-Денискін-Дубінін. Спочатку Денискін зрівняв рахунок, а потім Дубінін вивів господарів вперед - 3:2. Наставник маріупольців Сергій Вітер, який цього дня відзначав своє 46-річчя, поміняв голкіперів. Замість Дуве на льоду з'явився Качула. Але і він не зміг уберегти свої ворота в недоторканності. За три хвилини до кінця періоду Орлов забив четвертий гол. Команди йшли на перерву за рахунку 4:2 на користь «Кременчука».





У другій двадцятихвилинці господарі практично повністю переграли гостей. «Маріуполь» активно почав стартові хвилини, але потім «містяни» притиснули їх до своєї зоні і дозволяли робити лише кидки по своїх воротах від синьої лінії. «Чайки», завдяки блискучим діям свого воротаря Качули пропустили лише одну шайбу. Голом відзначився Коробов. В інших гольових моментах кіпер маріупольців діяв майстерно.





У заключній двадцятихвилинці маріупольці змогли закинути одну шайбу (відзначився Градусів). Але у відповідь підопічні Вітера пропустили три – Денискін та Орлов оформили дублі, а крапку у матчі поставив Ворона. Підсумковий рахунок матчу 8:3 на користь «Кременчука». Є 11 перемога поспіль!





Головний тренер ХК «Кременчук» Олександр Савицький:

- «Маріуполь» додав і нам було сьогодні непросто. Хлопців просили надійніше зіграти в обороні, але ми пропускали багато атак суперника. Видно десь не дійшло до гравців і з-за цього пропустили непотрібні голи. Але атака у нас сьогодні була гарна, закинули красиві шайби. Молодці хлопці, вітаю всіх з перемогою.





- Чи змінилася гра маріупольців з приходом Сергія Вітера?

- Ми стежили більше за діями своєї команди, але видно, що гравці «Маріуполя» агресивніше стали грати.





- «Кременчук» здобув одинадцяту перемогу поспіль, рекордну для ліги в цьому сезоні. За рахунок чого вдалося набрати такий хід?

- В першу чергу через те, що ми перестали стежити за турнірною таблицею і рекордами, а прагнемо до правильної і продуктивної гри, коли у нас п'ять гравців в атаці та п'ять в обороні.





- У «містян» в цьому сезоні погано виходила гра в більшості, але сьогодні кременчужани двічі реалізували зайвого гравця. Чи можна говорити, що налагодили цей компонент гри?

- Ми і так чимало закидаємо шайб, і якби ми мали такий відсоток реалізації як в минулі сезони, то це було б не дуже красиво перед суперниками (посміхається).





- «Кременчук» чекає важка виїзна серія з командами сусідами в турнірній таблиці - 27 січня з «Соколом», 30 - з «Донбасом», 4 лютого з «Краматорськ». Ваші очікування?

- Зараз відійдемо від цього матчу і будемо готується до виїзду. Намагатимемося не змінювати своєї манери гри і постараємося порадувати наших уболівальників.





Головний тренер «Маріуполя» Сергій Вітер:

- Відчуття від гри двояке. Якщо дивишся на рахунок, то страшно стає. Це трохи б'є по самолюбству. Ну що робити? Я знаю тільки одне - ми на вірному шляху.





Матч не буду розкладати як цілісний. Відрізками ми дуже непогано грали. Хлопцям ще не вистачає професійної відповідальності, щоб повністю виконувати ігрове завдання всі 60 хвилин. У кожному періоді у нас були від 3 до 7 хвилин повного провалу. Через це отримували голи. До того ж, чотири голи на воротарської лінії. Коли ми домінували в якихось моментах, а потім отримували голи з середньої дистанції. Ми не маємо права такі шайби пропускати. Воротарі повинні були рятувати в таких моментах.





А так старалися. У нас є терпіння, ми на вірному шляху. Є позитивні моменти, і ми будемо за них чіплятися.





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