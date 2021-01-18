11 перемога поспіль: «Кременчук» розгромив «Маріуполь»

Сьогодні, 24 січня, чемпіон України ХК «Кременчук» у 28 турі чемпіонату УХЛ Паріматч розгромив 8:3 «Маріуполь». Підопічні Олександра Савицького одержали 11 рекордну у чемпіонаті перемогу поспіль, та 43 очками після 27 ігор займають другу сходинку в турнірній таблиці, випереджаючи «Сокіл» на 2 бали та відстають від «Донбасу» на 5. Саме з цими суперниками кременчужани зіграють на виїзді свої наступні матчі – 27 січня з киянами, 30 – з донеччанами.
Шайби: 0:1 - Агєєв (Градусов), 1:40; 1:1 - Варава (Ворона), 06: 19; 1:2 - Чердак (Корчоха - Дуве, більш. 5х3), 09:21; 2:2 - Денискін (Яковлєв),10:23; 3:2 - Дубінін (Орлов - Яковлєв - більш.), 13:55; 4:2 - Орлов (Григорян - більш.), 16:58; 5:2 - Коробов (Дубінін), 33:28; 5:3 - Градусов (Бондаренко), 45:28; 6:3 - Денискін (Хришпенць), 51:46; 7:3 - Орлов (Кисельов - Серанов), 57:37; 8:3 - Ворона (Савченко), 59:36.
Кременчук: Давлетшин (Корнієнко); Яковлєв - Варава, Бабрусев - Григорян, Хришпенць - Боєвих, Грицьких - Александров; Коробов - Дубінін - Денискін (А), Кисельов (К) - Серанов - Орлов, Савицький - Смирнов - Тютченко, Савченко - Гриценко (А) - Ворона.
Маріуполь: Дуве (Качула); Скурихин - Пахмурін, Костарєв - Гуров, Філімонов - Петрухно (А), Васильєв - Цикало; Чердак (К) - Корчоха - Лихачов, Агєєв (А) - Коваленко - Градусов, Луговий - Мазур - Мостовий, Тимченко - Ромащенко - Бондаренко.
Вже на другій хвилині поєдинку гості вийшли вперед. Агєєв з передачі Градусова розпечатав ворота Давлетшина. Через п'ять хвилин кременчужани змогли зрівняти рахунок. Варава скористався провалом в обороні маріупольців - вискочивши з лавки шрафників зрівняв рахунок - 1:1. До середини періоду на майданчику спостерігалася рівна гра, але 5 на 3 у більшості в результаті форвард маріупольців Чердак знову вивів «чайок» вперед 2:1. Після пропущеного гола «містяни» захопили ініціативу і відповіли відразу ж двома шайбами. Відзначилася ударна трійка кременчужан: Коробов-Денискін-Дубінін. Спочатку Денискін зрівняв рахунок, а потім Дубінін вивів господарів вперед - 3:2. Наставник маріупольців Сергій Вітер, який цього дня відзначав своє 46-річчя, поміняв голкіперів. Замість Дуве на льоду з'явився Качула. Але і він не зміг уберегти свої ворота в недоторканності. За три хвилини до кінця періоду Орлов забив четвертий гол. Команди йшли на перерву за рахунку 4:2 на користь «Кременчука».
У другій двадцятихвилинці господарі практично повністю переграли гостей. «Маріуполь» активно почав стартові хвилини, але потім «містяни» притиснули їх до своєї зоні і дозволяли робити лише кидки по своїх воротах від синьої лінії. «Чайки», завдяки блискучим діям свого воротаря Качули пропустили лише одну шайбу. Голом відзначився Коробов. В інших гольових моментах кіпер маріупольців діяв майстерно.
У заключній двадцятихвилинці маріупольці змогли закинути одну шайбу (відзначився Градусів). Але у відповідь підопічні Вітера пропустили три – Денискін та Орлов оформили дублі, а крапку у матчі поставив Ворона. Підсумковий рахунок матчу 8:3 на користь «Кременчука». Є 11 перемога поспіль!
Головний тренер ХК «Кременчук» Олександр Савицький:
- «Маріуполь» додав і нам було сьогодні непросто. Хлопців просили надійніше зіграти в обороні, але ми пропускали багато атак суперника. Видно десь не дійшло до гравців і з-за цього пропустили непотрібні голи. Але атака у нас сьогодні була гарна, закинули красиві шайби. Молодці хлопці, вітаю всіх з перемогою.
- Чи змінилася гра маріупольців з приходом Сергія Вітера?
- Ми стежили більше за діями своєї команди, але видно, що гравці «Маріуполя» агресивніше стали грати.
- «Кременчук» здобув одинадцяту перемогу поспіль, рекордну для ліги в цьому сезоні. За рахунок чого вдалося набрати такий хід?
- В першу чергу через те, що ми перестали стежити за турнірною таблицею і рекордами, а прагнемо до правильної і продуктивної гри, коли у нас п'ять гравців в атаці та п'ять в обороні.
- У «містян» в цьому сезоні погано виходила гра в більшості, але сьогодні кременчужани двічі реалізували зайвого гравця. Чи можна говорити, що налагодили цей компонент гри?
- Ми і так чимало закидаємо шайб, і якби ми мали такий відсоток реалізації як в минулі сезони, то це було б не дуже красиво перед суперниками (посміхається).
- «Кременчук» чекає важка виїзна серія з командами сусідами в турнірній таблиці - 27 січня з «Соколом», 30 - з «Донбасом», 4 лютого з «Краматорськ». Ваші очікування?
- Зараз відійдемо від цього матчу і будемо готується до виїзду. Намагатимемося не змінювати своєї манери гри і постараємося порадувати наших уболівальників.
Головний тренер «Маріуполя» Сергій Вітер:
- Відчуття від гри двояке. Якщо дивишся на рахунок, то страшно стає. Це трохи б'є по самолюбству. Ну що робити? Я знаю тільки одне - ми на вірному шляху.
Матч не буду розкладати як цілісний. Відрізками ми дуже непогано грали. Хлопцям ще не вистачає професійної відповідальності, щоб повністю виконувати ігрове завдання всі 60 хвилин. У кожному періоді у нас були від 3 до 7 хвилин повного провалу. Через це отримували голи. До того ж, чотири голи на воротарської лінії. Коли ми домінували в якихось моментах, а потім отримували голи з середньої дистанції. Ми не маємо права такі шайби пропускати. Воротарі повинні були рятувати в таких моментах.
А так старалися. У нас є терпіння, ми на вірному шляху. Є позитивні моменти, і ми будемо за них чіплятися.
Турнірна таблиця
|№
|Команда
|І
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|ЗШ
|ПШ
|О
|1
|Донбас
|27
|23
|0
|0
|1
|1
|2
|135
|45
|48
|2
|Кременчук
|27
|18
|2
|1
|0
|1
|5
|118
|61
|43
|3
|Сокіл
|27
|15
|3
|2
|1
|0
|6
|90
|57
|41
|4
|Краматорськ
|26
|13
|1
|3
|0
|3
|7
|79
|67
|35
|5
|Дніпро
|27
|12
|1
|0
|1
|1
|12
|101
|86
|28
|6
|Маріуполь
|27
|4
|3
|0
|2
|0
|18
|59
|111
|16
|7
|Білий Барс
|26
|3
|0
|2
|0
|2
|19
|52
|132
|12
|8
|Крижані Вовки
|27
|2
|0
|0
|3
|2
|20
|60
|134
|9