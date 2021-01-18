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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Нарешті кінець локдауну: завтра у Кременчуці відкриються ресторани, кафе

Сьогодні, 18:45 Переглядів: 561

 

Також відновлять роботу магазини промтоварів, ТРЦ, непродовольчі ринки. А діти підуть до школи

Кінець так званого локдауну – або карантину зимових канікул – наступає з 00 годин 25 січня. Саме до цього часу, відповідно до Постанови №1236, уряд встановлював додаткові жорсткі карантинні обмеження.


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Тож завтра у Кременчуці, як і в усій Україні, відновлять роботу кафе, бари, ресторани, магазини промислових товарів, торговельні центри. Також із завтрашнього дня дозволена й робота непродовольчих ринків.

 

Мають піти до школи й учні, які в період жорсткого карантину навчалися лише в онлайн-форматі.

 

Проте адаптивний карантин із носінням масок та обмеженнями залежно від кольору зони діятиме й надалі, за цією ж Постановою КМУ – до 28 лютого. Зокрема, робота закладів харчування обмежена до 23.00, а розрахункові операції - після 22.00. Надалі в планах уряду подовжити карантин до 31 березня.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: карантин локдаун обмеження коронавірус
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