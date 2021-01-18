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Кременчук

Де й о котрій 25 січня не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 361

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

25 січня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Зої Космодемьянської, 1-6;
  • вул. Лізи Чайкіної, 14-29;
  • вул. Партизанська, 1-10;
  • вул. Гастелло, 1;
  • пров. Лізи Чайкіної, 1-15;
  • пров. Вишневий, 27-49;
  • пров. Мисливський, 3-6;
  • вул. Чкалова, 207-211;
  • вул. Кагамликська, 69-81;
  • пров. Вишневий, 12-25;
  • пров. Кузьми Дерев'янка, 3-20;
  • пров. Медовий, 1-13;
  • просп. Полтавський, 13-25;
  • вул. Козацька, 1-26.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго графік відключення відключення електроенергії
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