Де й о котрій 25 січня не буде світла у Кременчуці
Сьогодні, 07:07
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
25 січня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Зої Космодемьянської, 1-6;
- вул. Лізи Чайкіної, 14-29;
- вул. Партизанська, 1-10;
- вул. Гастелло, 1;
- пров. Лізи Чайкіної, 1-15;
- пров. Вишневий, 27-49;
- пров. Мисливський, 3-6;
- вул. Чкалова, 207-211;
- вул. Кагамликська, 69-81;
- пров. Вишневий, 12-25;
- пров. Кузьми Дерев'янка, 3-20;
- пров. Медовий, 1-13;
- просп. Полтавський, 13-25;
- вул. Козацька, 1-26.