До 28 лютого продовжили карантин у Кременчуці

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Сьогодні, 31 грудня, на засіданні виконкому Кременчука продовжили карантин до 28 лютого. Раніше на позачерговому засіданні 9 грудня Уряд затвердив ініційоване Міністерством охорони здоров’я рішення про продовження карантину до 28 лютого 2021 року з посиленням обмежень на період з 8 до 24 січня.





Отже, до 28 лютого, зокрема, заборонятиметься:





1) робота після 23:00 та до 7:00, із забороною проведення розрахункових операцій після 22:00, суб’єктів господарювання з надання послуг громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень навинос і діяльності після 23:00 31 грудня 2020 р. до 1:00 1 січня 2021 р.;





2) відвідування закладів освіти здобувачами освіти у разі, коли на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 перебуває більш як 50% здобувачів освіти та персоналу закладу освіти;





3) проведення державними та комунальними закладами охорони здоров’я планових заходів з госпіталізації, крім:

надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів;

надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим;

надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними та пульмонологічними захворюваннями;

надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах;

надання планової медичної допомоги закладами охорони здоров’я національного рівня, що надають третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, за умови дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;

проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, якщо внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя або здоров’я людей тощо.





Додатково до вже встановлених обмежу­вальних протиепідемічних заходів, у період з 00:00 8 січня 2021 р. до 00:00 25 січня 2021 р. на території України заборонятиметься:

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень, замовлень навинос та закладів громадського харчування в аеропортах;

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім:

торгівлі винятково товарами, що належать до продуктів харчування, на торговельних площах, не менш як 60% яких призначено для торгівлі продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв’язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин. Торговельна діяльність іншими групами товарів може відбуватися лише зі здійсненням адресної доставки замовлень;

торгівлі пальним;

провадження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності фінансових установ і діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей, діяльності операторів поштового зв’язку, а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів (без зон харчування), діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, перукарень та салонів краси за попереднім записом;

відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її здобувачами, крім закладів дошкільної освіти та спеціальних закладів освіти тощо.





Окрім того, постановою затверджується перелік основних видів економічної діяльності, стосовно яких здійснюватимуться протиепідемічні заходи, пов’язані з поширенням на території України COVID-19 та які матимуть право на отримання «карантинної» допомоги у вигляді 8 тис. грн.