Кременчук поринув у локдаун: у магазинах знову не можна купити колготи та білизну. Чи є логіка у Постанові КМУ?

Сьогодні, 14:07 Переглядів: 5 885

На виконання Постанови КМУ магазини та торгові центри не продають промислові товари

Кафе та ресторани у місті зачинилися. Заклади торгівлі зупинили продаж промислових товарів на виконання Постанови Кабміну №1236 (зі змінами) від 9.12.2020 року. Нагадаємо, дозволено продавати продукти харчування, засоби гігієни, побутову хімію, ліки, медичні вироби, засоби зв’язку, пресу. Усе інше – лише на доставку. Так, навіть у продуктових магазинах, які торгують супутніми товарами, не можна їх купити: відділи перев’язані відповідними стрічками.









ТЪ пройшовся по магазинах, а також скористався фото із соцмереж.









У «торговельному центрі «Амстор» виконали припис – у мережі «Сільпо» під забороною дитячі іграшки та інші товари.





Зачинені промислові магазини. На наш подив, зачинена і мережа «Єва», де продають засоби гігієни, пральні порошки.

Watsons у Будинку торгівлі 8 січня теж був зачинений – як і весь Будинок торгівлі, який поринув у темряву.





Watsons на вул. Небесної Сотні працював з обмеженнями – знову не можна купити колготи, капці, парфуми та інше.





Наша колега журналістка Олена Ліпошко (Семенова) опублікувала у фейсбуці фото з АТБ, де під забороною і стрічками опинилися пакети для сміття.









Втім, у Києві спіймали у камеру у більші казуси: під забороною презервативи (фото з фейсбук-сторінки Андрія Заможського).





Люди обурюються відсутністю логіки у Постанові Кабміну: чому люди, які все одно прийшли у супермаркет, не можуть купити весь асортимент, який там представлений?





Міністр охорони здоров’я Максим Степанов натомість пояснив на брифінгу, що логіка обмежень посиленого карантину ґрунтується на законах епідеміології. Мовляв, не всі ходили у супермаркет за їжею чи засобами гігієни.





«Наприклад, асортимент звичайного супермаркету пропонує широкий вибір будь-яких товарів продуктової та не продуктової групи. Зі 100 людей, яким треба зробити покупки, 20 підуть у супермаркет, аби придбати їжу, 20 придбають засоби гігієни, 20 людей купуватимуть посуд чи побутову техніку. Натомість інші покупці, які планували придбати одяг, батарейки або шкарпетки (у разі заборони реалізації таких товарів у приміщенні магазину), замовляють їх через інтернет-магазини. Іншими словами, зі 100 людей, які могли б перебувати на території супермаркету, наражаючись на небезпеку інфікуватися COVID-19, в магазині знаходитимуться лише 40. Отже, ймовірність того, що вони інфікуються або інфікують оточення, зменшується в рази», - цитує тези з брифінгу Степанова «Коронаірус-інфо».







Нагадаємо, подібні обмеження на промислову групу товарів в Україні вже діяли на початку карантину у 2020 році.