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Надзвичайні новини

Кидали петарди та каміння: у Кременчуці затримали дебоширів

Сьогодні, 14:35 Переглядів: 1 393

 

Екіпаж ГШР затримав молодиків

7 січня, близько 19 години, група швидкого реагування отримала повідомлення про спрацювання тривожної кнопки в барі, що на вулиці Павлівська. Про це повідомили у фейсбуці на сторінці "Сокіл Гарант".


За їх інформаціє, прибув на місце, охоронці виявили молодиків, які кидали петарди і каміння. Хлопці розбили вікна та пошкодили двері бару. Екіпаж ГШР затримав молодиків.


На місце викликали правоохоронців, які нададуть правову оцінку вчиненому. Також, поліцейські встановили, що троє з них неповнолітні, а одному вже виповнилось 18, двоє з них вже мали проблеми із законом.

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Автор: Альона Душенко
Теги: порушники
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