Кидали петарди та каміння: у Кременчуці затримали дебоширів

7 січня, близько 19 години, група швидкого реагування отримала повідомлення про спрацювання тривожної кнопки в барі, що на вулиці Павлівська. Про це повідомили у фейсбуці на сторінці "Сокіл Гарант".
За їх інформаціє, прибув на місце, охоронці виявили молодиків, які кидали петарди і каміння. Хлопці розбили вікна та пошкодили двері бару. Екіпаж ГШР затримав молодиків.
На місце викликали правоохоронців, які нададуть правову оцінку вчиненому. Також, поліцейські встановили, що троє з них неповнолітні, а одному вже виповнилось 18, двоє з них вже мали проблеми із законом.