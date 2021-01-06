Рудий кіт-бібліотекар Панько «розповів» як він другий рік працює в бібліотеці Кременчука

Сьогодні, 15:09 Переглядів: 832

Зауважимо, що під час локдауну бібліотека не працює, а котик перебрався додому однієї з працівниць бібіліотеки

У відділі абонементу ЦМБ Кременчука на Соборній другий рік працює рудий кіт-бібліотекар.





- Мене звати Рудий Панько (для своїх Рудик, Рудуся або Дуся) і я бібліотекар! Здивовані? Саме так мене називають двірники, що прибирають прилеглу до книгозбірні територію. І я з ними цілком згоден! Адже я уже другий рік працюю в бібліотеці. Мабуть,в житті мені поталанило. Але так було не завжди... - йдеться від імені Панька на сторінці бібліотеки в фейсбуці.



Спочатку кіт був у притулку, згодом його взяли у домівку, проте він знову опинився на вулиці.





- Все змінилося в одну чудову мить (мабуть, я витяг свій щасливий білет). Коли я голодний, хворий, з останніх сил брів вулицею, я раптом побачив напис “Бібліотека”. (Не знаю, хто мене цьому навчив, але читати я вмію.) Думаю — зайду, погріюся, відпочину, а може щось і добреньке перепаде. А ще я давно хотів прочитати книгу Джеймса Бовена “Вуличний кіт на ім'я Боб”, адже там розповідається про такого ж рудого, що знайшов собі людину — друга (а це ж завжди була моя найзавітніша мрія!) І от — диво! Збулося! До мене підійшли милі добрі люди. (Як зараз пам'ятаю цю мить! Вибачте, мене переповнюють емоції!). І книжку знайшли, і їсти дали, і на роботу взяли! - додав кіт.





Рудий пухнастих працює в бібліотеці піар-менеджером, штатним психологом та "зазивалою", а ще фотомоделлю.