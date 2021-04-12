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Поліція Полтавщини вилучила у «браконьєрів» незаконний улов на 24 тисячі гривень

Сьогодні, 14:23 Переглядів: 474

 

Протягом вихідних рейдові групи виявили трьох браконьєрів, які виловили 30 кілограмів риби

За вихідні рейдові групи під час відпрацювання території акваторії Кременчуцького водосховища, в межах території Національного природного парку «Нижньосульський», виявили трьох браконьєрів, які виловили 30 кілограмів риби.


Як повідомляє пресслужба поліції, 10 квітня, у прибережній смузі Сули, поблизу села Матвіївка, піймали 42-річного мешканця Лубен та 58-річного мешканця Хорола. Чоловіки на павука виловили 18 кг риби на 16 900 гривень.


Окрім того, 11 квітня, близько 13.00 на Кременчуцькому водосховищі, поблизу Максимівки, рейдова група виявила 45-річного місцевого, який 100-метровою лісковою виловив 12 кілограмів риби на 7 200 гривень.


Речові докази вилучені. За фактами розпочаті кримінальні провадження за ч.1 ст.249 Кримінального кодексу України (Незаконне зайняття рибним промислом). Тривають слідчі дії.


Нагадаємо, з 1 квітня діє заборона на вилов у нерестовищах риби та інших водних біоресурсів. Заборона діє на Кременчуцькому та Кам’янському водосховищі – з 25 березня по 9 червня (включно). На інших рибогосподарських водних об’єктах  – з 1 квітня по 20 травня (включно), в придаткових системах річок з 1 квітня по 30 червня.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: браконьєри риба
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