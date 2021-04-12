Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

10 кременчужан повторно захворіли на коронавірусну інфекцію

Сьогодні, 14:45 Переглядів: 1 079

У місті цей показник становить 0,13% від загальної кількості тих, у кого діагностували COVID-19

У Кременчуці 10 чоловік повторно захворіли на коронавірусну інфекцію. Такі дані станом на 12 квітня надав директор департаменту охорони здоров'я Максим Середа під час засідання виконкому.


- Загалом офіційної статистики по Україні немає, але по іншим країнам даний показник складає максимум до 1,5% від захворівшої кількості населення, – прокоментував Середа та зазначив, що у Кременчуці цей показник становить 0,13%. – Тому наші показники цілком нормальні для проведення епідеміологічного розслідування повторних випадків.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус
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