10 кременчужан повторно захворіли на коронавірусну інфекцію

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У місті цей показник становить 0,13% від загальної кількості тих, у кого діагностували COVID-19

У Кременчуці 10 чоловік повторно захворіли на коронавірусну інфекцію. Такі дані станом на 12 квітня надав директор департаменту охорони здоров'я Максим Середа під час засідання виконкому.





- Загалом офіційної статистики по Україні немає, але по іншим країнам даний показник складає максимум до 1,5% від захворівшої кількості населення, – прокоментував Середа та зазначив, що у Кременчуці цей показник становить 0,13%. – Тому наші показники цілком нормальні для проведення епідеміологічного розслідування повторних випадків.