«Вічна пам’ять героям!»: у Кременчуці вшанували пам’ять жертв концентраційних таборів

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11 квітня, в Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів, у Кременчуці відбулося покладання квітів біля монументу «Вічно живим».





Не випадково кременчужани прийшли саме сюди – адже у вересні 1973 року меморіал встановили на тому самому місці, де у роки Другої світової війни знаходився найбільший з концентраційних таборів міста. Взагалі на території Кременчука було розташовано від 5 до 9 таких таборів (інформація з цього приводу різниться).





Одне відомо точно: в роки війни фашистські загарбники закатували в Кременчуці близько 100 тисяч людей, половина з яких були цивільними. А всього у концентраційних таборах загинуло понад 18 мільйонів жителів Європи.





Мешканці міста вшанували пам’ять в’язнів хвилиною мовчання та поклали до підніжжя меморіалу живі квіти.