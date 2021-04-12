Кременчук, Дороги & Дурні

В центрі Кременчука «зашкутильгала» машина правоохоронців

Сьогодні, 15:18 Переглядів: 945 Коментарів: 1

 

Подальша її доля невідома

12 квітня в центрі Кременчука,на вул. Соборній, «ворожа куля» підбила автівку правоохоронців - машина з пошкодженим колесом запаркувалася на узбіччі.


Що конкретно сталося поки невідомо.

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Автор: ТелеграфЪ Фото: Drive2Кременчук
Теги: правоохранители машина
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Коментарі: 1

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1
zzzzzz:
Сьогодні, 15:24

Шо там невідомого! Шарова відпала...


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