Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У п'ятницю, 19 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
пров. Веселий, 10
просп. Полтавський, 277/2–281
туп. Урожайний, 2
вул. Академіка Герасимовича, 171
вул. Горліс-Горського, 3–10
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29–33
вул. Київська, 64–121
вул. Перекопська, 40
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка.
квт. 287, 19–28
просп. Лесі Українки, 65–71
вул. Керченська, 14
вул. Якова Петруся, 140.
квт. 287, 14, 16
наб. Лейтенанта Дніпрова, 82
проїзд Сонячний, 1
пр. Великокохнівський, 1–61
пр. Річковий, 4–14/29
просп. Лесі Українки, 96
просп. Полтавський, 13–275
пров. Амвросія Ковальова, 3–8
пров. Водний, 3–10/41
пров. Вагонний, 16
пров. Володимира Кисельова, 2/3, 6/4, 13
пров. Гайдамацький, 2/55–86
пров. Івана Котляревського, 1–17
пров. Івана Підкови, 1/67
пров. Композитора Вербицького, 2–16
пров. Марії Примаченко, 2–25
пров. Набережний, 3–9/37
пров. Новогеоргієвський, 10А
пров. Олекси Гірника, 1–8
пров. Парковий, 2–27
пров. Петрівський, 3–18
пров. Південний, 1/29–26
пров. Північний, 1А–26
пров. Ринковий, 1/13
пров. Робітничий, 25, 26/10, 27
пров. Річковий, 3, 5, 7
пров. Сивашський, 25А–30/4
пров. Танковий, 2/9–20
пров. Токарний, 19А, 24, 26/14
пров. Фізкультурний, 1–22
пров. Фруктовий, 18
туп. 1-й Гайдамацький, 3–6
туп. 2-й Гайдамацький, 3–5
туп. 2-й Малокохнівський, 1/20–7
туп. 3-й Малокохнівський, 2–4
туп. 4-й Малокохнівський, 1/14–3
туп. Автозаводський, 2
туп. Автозаводський, 6
туп. Айвазовського, 1–21
туп. Затишний, 12, 17
туп. Канівський, 3–19
туп. Миколи Сціборського, 7
туп. Петрівський, 3–9
вул. А. Ізюмова, 1А–46
вул. Академіка Маслова, 32/15
вул. Амвросія Ковальова, 17
вул. Андріївська, 5–18А
вул. Автозаводська, 3–12
вул. Автозаводська, 11–32
вул. Барвінкова, 1–68
вул. Барвінкова, 2
вул. Богдана Хмельницького, 1Г
вул. Богдана Хмельницького, 19–78/1
вул. Вадима Бойка, 1/31–12/13
вул. Вадима Пугачова, 7А
вул. Володимира Великого, 72
вул. Гетьмана Полуботка, 3–39/92
вул. Гійома Боплана, 74А–78А
вул. Гоголя, 4/8
вул. Гоголя, 7/44–21
вул. Горліс Горського, 3А
вул. Давида Кострова, 2/37
вул. Данила Галицького, 4–39А
вул. Д. Галицького, 6–67
вул. Єднання України, 8/6–23/1
вул. Затонна, 1А–14А
вул. Зарічна, 6, 12, 16
вул. Івана Багряного, 1/39
вул. Івана Дзюби, 3–36
вул. Івана Котляревського, 1–30
вул. Ігоря Сердюка, 2А
вул. Ігоря Сердюка, 2А ГК-7
вул. Кагамлицька, 21/22–66
вул. Капітана Корпана, 2–25/9
вул. Капітана Мовчана, 1–26
вул. Капітана Трусова, 5–40
вул. Керченська
вул. Кобзарська, 2–27/74
вул. Комишанська, 2
вул. Космонавтів, 59/16–86
вул. Кооперативна, 19–50/4
вул. Коцюбинського, 2–6
вул. Коцюбинського, 4
вул. Кропивницького, 1–14
вул. Кропивницького, 1–66/2
вул. Лебедина, 5–40/4
вул. Лебедина, 55–106
вул. Лікаря Парнети, 1/27–35/2
вул. Лікаря Парнети, 47
вул. Локомотивна, 1А–30
вул. Максима Кривоноса, 1А–40
вул. М. Вовчка, 2–34
вул. М. Грушевського, 3–7
вул. М. Калачевського, 3–10
вул. Махоркова, 4–20
вул. Миколи Татарулі, 7, 38–54А
вул. Миколи Міхновського, 1–57
вул. Михайлівська, 16/42–21
вул. Мрії, 8, 10
вул. Мрії, 12А
вул. Мрії, 20, 22, 22А
вул. Небесної Сотні, 66/1–81/30
вул. Недогарска, 27/13–39
вул. Нечуя Левицького, 3–12
вул. Н. Крюкової, 17
вул. Новомиргородська, 2–52
вул. Олексія Древаля, 24–78
вул. Олексія Древаля, 71–94
вул. О. Пчілки, 2А–23
вул. О. Чайки, 1, 29
вул. Панаса Мирного, 3–15
вул. Паризька, 2/32–14/35
вул. Павла Скоропадського, 16
вул. Перемоги, 11–13Б
вул. Перемоги, 42/8, 50
вул. Пилипа Орлика, 9–11/37
вул. Проектна (немає)
вул. Раїси Кириченко, 76–80/69
вул. Ракетна, 1–27
вул. Размислова, 2–16
вул. Размислова, 3–40
вул. Рокитнянська, 1–39
вул. Сержанта Мельничука, 153А, 155/8
вул. Сержанта Трушакова, 16–61
вул. Софіївська, 2/50
вул. Харківська, 3–11А
вул. Харківська, 10–30
вул. Христини Пекарчук, 5–26/2
вул. Хімічна, 1/2–83
вул. Чайковського, 1–95А
вул. Щаслива, 2–40
вул. Юрія Руфа, 65А
вул. Якова Петруся, 3–22
вул. Якова Петруся, 3–130.
пров. Малокохнівський, 1–23/3
пров. Затонний, 3–11.
