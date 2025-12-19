У лікарні «Кременчуцька» запровадили електронну систему виклику лікарів

В екстреному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька» почала працювати система «Knopka», яка фіксує звернення пацієнтів і час реагування медперсоналу

У грудні в екстреному відділенні лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» впровадили сучасну систему виклику медперсоналу «Knopka». Вона дозволяє оперативно фіксувати звернення пацієнтів і контролювати, скільки часу лікарі та медсестри витрачають на реагування. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці медзакладу.

Для виклику достатньо одного натискання кнопки. Система автоматично реєструє звернення, вимірює час реагування та зберігає всі дані для подальшого аналізу роботи відділення.

За перші 15 днів роботи система зафіксувала 309 викликів. Із них 268 — у червоній зоні, яка передбачає надання допомоги пацієнтам у критичному стані.

Середній час реагування медперсоналу склав:

червона зона — 1 хвилина 49 секунд (норма — до 5 хвилин);

жовта зона — 4 хвилини 7 секунд (норма — до 30 хвилин);

зелена зона — 6 хвилин 27 секунд (норма — до 60 хвилин).

Отримані показники, за інформацією лікарні, свідчать про значне навантаження на відділення екстреної допомоги, а також про злагоджену й професійну роботу медичної команди.

