У лікарні «Кременчуцька» встановлять систему оповіщення повітряної тривоги

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 46

Система дозволить синхронно передавати сигнал у всіх корпусах лікарні, оперативно повідомляти про початок та відбій повітряної тривоги, а також допоможе зменшити ризик паніки серед пацієнтів та відвідувачів, йдеться у повідомленні

У лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» планують встановити автоматизовану систему оповіщення повітряної тривоги. Вартість обладнання та монтажних робіт складе понад 109 тис. грн. Про це стало відомо з проєкту рішення Кременчуцької міської ради, який оприлюднили на сайті 15 вересня.

У пояснювальній записці до проєкту вказали, що із загальної суми 68,2 тис. грн підуть на придбання обладнання, а ще 41,2 тис. грн — на монтаж і пусконалагоджувальні роботи.

Система дозволить синхронно передавати сигнал у всіх корпусах лікарні, оперативно повідомляти про початок та відбій повітряної тривоги, а також допоможе зменшити ризик паніки серед пацієнтів та відвідувачів, йдеться у повідомленні.

Витрати на цей проєкт не були закладені у програму розвитку лікарні «Кременчуцька» на 2023-25 рік, тож питання фінансування винесеться на окремий розгляд депутатам міськради.

Нагадаємо, у дитячій лікарні Кременчука планують капремонт системи водовідведення з покрівлі. Ремонт робитимуть через те, що після дощів у підвальному приміщенні лікарні, яке також використовується як сховище, постійно збирається вода.