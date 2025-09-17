У дитячій лікарні Кременчука планують капремонт системи водовідведення з покрівлі: укриття заливає після дощів

У Кременчуці планують капітальний ремонт системи водовідведення з покрівлі педіатричного центру лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» «Дитяча лікарня». Загальна вартість робіт складе понад 584 тис. грн. Ремонт робитимуть через те, що після дощів у підвальному приміщенні лікарні, яке також використовується як сховище, постійно збирається вода. Про це стало відомо з проєкту рішення Кременчуцької міської ради, який оприлюднили на сайті 15 вересня.

У пояснювальній записці до проєкту вказано, що з них близько 580 тис. грн піде на ремонт, а ще понад 4 тис. грн — на виготовлення проєктно-кошторисної документації.

Система зливової каналізації збудованої у 1970-х роках будівлі вже непридатна до експлуатації: чавунні труби зруйновані, прочистки заіржавілі, на них — численні сколи та тріщини.

Роботи проводитимуть у корпусі лікарні на вулиці Лікаря Парнети, 16. Витрати на цей проєкт не були закладені у програму розвитку лікарні «Кременчуцька» на 2023-25 рік, тож питання фінансування винесеться на окремий розгляд депутатам міськради.

Додамо, що наприкінці червня керівництво лікарні заявляло про те, що в укритті педіатричного центру «постійно проводяться точкові ремонти» і вже тоді заявляло про розробку проєктно-кошторисної документації «для повноцінної реконструкції». Свій коментар лікарня розмістила на своїй Facebook-сторінці на тлі публікацій у соцмережах і медіа щодо стану сховища медзакладу.

Зазначимо, що ще торік після скарги жителів Кременчука на стан укриття у дитячій лікарні її екскерівник Руслан Герман у відповіді на запит «Кременчуцького Телеграфа» розповів, що з початку повномасштабного вторгнення заклад систематично проводив поточні ремонти сховищ за власний кошт та коштом територіальної громади, втім капітальних робіт не проводили.