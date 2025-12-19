На Кременчуччині підозрюваного у замаху на вбивство двох жінок взяли під варту без права застави

Суд обрав запобіжний захід чоловікові, якого підозрюють у підриві гранати в одному з сіл Кременчуцького району. 60-річного підозрюваного взяли під варту без права внесення застави. Про це повідомили в поліції Полтавщини.

Нагадаємо, 5 грудня вранці поблизу автомобіля стався вибух, унаслідок якого постраждали дві місцеві жінки. Після інциденту чоловік утік з місця події, однак правоохоронці затримали його протягом години.

За словами начальника відділу №2 Кременчуцького районного управління поліції Олександра Акіменка, після вибуху на території області ввели спеціальну поліцейську операцію «Сирена». Під час відпрацювання правоохоронці виявили автомобіль, який відповідав орієнтуванню.

— Водій ігнорував вимоги про зупинку, намагався втекти, створював аварійні ситуації. Відповідно до закону ми застосували вогнепальну зброю для зупинки авто, щоб він не заїхав у населений пункт і не наражав на небезпеку інших людей, — повідомив Олександр Акіменко.

Чоловіка затримали. Як зазначив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов, слідчі відкрили кримінальні провадження, зокрема за:

замах на умисне вбивство двох осіб способом, небезпечним для життя багатьох людей

(ч. 2 ст. 15, пп. 1, 5 ч. 2 ст. 115 КК України);

незаконне поводження з бойовими припасами

(ч. 1 ст. 263 КК України).

Підозрюваному вже повідомили про підозру. Досудове розслідування триває.