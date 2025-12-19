На Кременчуччині підозрюваного у замаху на вбивство двох жінок взяли під варту без права застави

Суд обрав запобіжний захід чоловікові, якого підозрюють у підриві гранати в одному з сіл Кременчуцького району. 60-річного підозрюваного взяли під варту без права внесення застави. Про це повідомили в поліції Полтавщини.
Нагадаємо, 5 грудня вранці поблизу автомобіля стався вибух, унаслідок якого постраждали дві місцеві жінки. Після інциденту чоловік утік з місця події, однак правоохоронці затримали його протягом години.
За словами начальника відділу №2 Кременчуцького районного управління поліції Олександра Акіменка, після вибуху на території області ввели спеціальну поліцейську операцію «Сирена». Під час відпрацювання правоохоронці виявили автомобіль, який відповідав орієнтуванню.
Чоловіка затримали. Як зазначив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов, слідчі відкрили кримінальні провадження, зокрема за:
Підозрюваному вже повідомили про підозру. Досудове розслідування триває.
