Надзвичайні новини

На Кременчуччині підозрюваного у замаху на вбивство двох жінок взяли під варту без права застави

Сьогодні, 10:23 Переглядів: 480

 Чоловік підірвав гранату

Суд обрав запобіжний захід чоловікові, якого підозрюють у підриві гранати в одному з сіл Кременчуцького району. 60-річного підозрюваного взяли під варту без права внесення застави. Про це повідомили в поліції Полтавщини.

Нагадаємо, 5 грудня вранці поблизу автомобіля стався вибух, унаслідок якого постраждали дві місцеві жінки. Після інциденту чоловік утік з місця події, однак правоохоронці затримали його протягом години.

За словами начальника відділу №2 Кременчуцького районного управління поліції Олександра Акіменка, після вибуху на території області ввели спеціальну поліцейську операцію «Сирена». Під час відпрацювання правоохоронці виявили автомобіль, який відповідав орієнтуванню.

— Водій ігнорував вимоги про зупинку, намагався втекти, створював аварійні ситуації. Відповідно до закону ми застосували вогнепальну зброю для зупинки авто, щоб він не заїхав у населений пункт і не наражав на небезпеку інших людей, — повідомив Олександр Акіменко.

Чоловіка затримали. Як зазначив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов, слідчі відкрили кримінальні провадження, зокрема за:

  • замах на умисне вбивство двох осіб способом, небезпечним для життя багатьох людей
    (ч. 2 ст. 15, пп. 1, 5 ч. 2 ст. 115 КК України);
  • незаконне поводження з бойовими припасами
    (ч. 1 ст. 263 КК України).

Підозрюваному вже повідомили про підозру. Досудове розслідування триває.

Автор: Руслана Горгола
Теги: замах на вбивство граната
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

