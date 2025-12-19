У Кременчуці на маршрути вийшли вісім нових тролейбусів

Це перша партія з 18 машин, які місто отримає за державною програмою

19 грудня у Кременчуці на міські маршрути вийшли вісім нових тролейбусів. Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

Це перша партія з 18 тролейбусів, які місто отримує в межах програми «Міський громадський транспорт України 2». Ще 10 нових машин планують поставити до Кременчука наступного року.

Нові тролейбуси працюватимуть на нових маршрутах міста. У мерії зазначають, що це має покращити транспортне сполучення та зробити поїздки для мешканців громади швидшими й безпечнішими.

Додамо, що у листопаді в Кременчук привезли перші три з 18-ти нових українських тролейбусів із великим запасом автономного ходу.

На придбання тролейбусів для Кременчука Європейський інвестиційний банк виділив 7,6 млн євро. Строк позики — 22 роки, з урахуванням 5-річного пільгового періоду повернення коштів.

Місто бере участь у спільному з Європейським інвестиційним банком проєкті розвитку міського громадського транспорту в Україні. Відповідна фінансова угода була укладена між Україною та Європейським інвестиційним банком та ратифікована Верховною Радою ще до повномасштабного вторгнення.