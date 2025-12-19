У Кременчуці патрульні зупинили 19-річного юнака на Kia без прав і напідпитку

У ніч на 19 грудня патрульні поліцейські зупинили автомобіль Kia у Кременчуці. Під час перевірки документів інспектори з’ясували, що 19-річний водій не має посвідчення водія. Про це повідомили в патрульній поліції міста.
Крім того, правоохоронці помітили у керманича явні ознаки алкогольного сп’яніння. Перевірка за допомогою приладу Drager показала 1,72 проміле алкоголю в крові, що майже у вісім разів перевищує допустиму норму.
Патрульні відсторонили хлопця від керування транспортним засобом та склали адміністративні матеріали:
Подальше рішення у справі ухвалюватиме суд.
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці патрульні зупинили водійку з 2,17 проміле алкоголю.
