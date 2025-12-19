Фотоконкурс «Святкові хвостики»: 15-та учасниця — вівчарка Асоль

Фото улюбленців надсилайте на пошту gazetakremenchuk@gmail.com або в телеграм на номер +380981248490 до 25 грудня
15-й учасник фотоконкурсу «Святкові хвостики»: вівчарка Асоль.
Яскравий та веселий фотоконкурс тваринок у новорічному вбранні триває.
Умови участі прості:
Наймиліші та найоригінальніші образи прикрасять шпальти нашого святкового номера газети!
Зробіть свого улюбленця зіркою нашої газети!
Головний приз — сертифікат від «Зоорум».
З нетерпінням чекаємо ваших чарівних світлин!
