На сесії Кременчуцької міської ради відзначили волонтерок, які допомагають українським військовим

Сьогодні, 19 грудня, на сесії Кременчуцької міської ради продовжили традицію відзначення волонтерів, які активно допомагають українським військовим.
З нагоди Міжнародного дня волонтерів грамоти виконавчого комітету вручили волонтеркам з ГО «Кременчуцькі берегині» — Світлані Кондрашовій та Інні Іващенко.
Міський голова Віталій Малецький від громади Кременчука висловив слова щирої вдячності представницям волонтерського руху та усім волонтерам за їх небайдужість, самовідданість та дієву допомогу нашим захисникам.
Нагадаємо, що «Кременчуцькі берегині» закликають долучатися до їх роботи.
