Олена Шуляк
Стало відомо, скільки заплатять українці за світло цієї зими
ГО "Захист держави"
Конференція громадських організацій у Полтаві: спільні дії в умовах війни
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Інтерв'ю, Відео, Волонтерське

«Країна, в якій жінки плетуть сітки 8 березня, непереможна»: «Кременчуцькі берегині» закликають долучатися до їх роботи

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 2

Запит на сітки є постійно — на жаль, він не зменшується

Коли у 2014 році в Україні розпочалася війна, у Кременчуці зібралася група жінок, які не змогли залишатися осторонь. Серед них — Ганна Білоусова, нині координаторка волонтерської групи «Кременчуцькі берегині».

Їхня історія почалася ще з Майдану, коли небайдужі жінки зустрілися й об'єдналися, щоб спільно діяти.

— Спочатку ми називалися «Макові зерна». Потім одні люди пішли, інші прийшли, і ми стали «Кременчуцькими берегинями». Ще у 2014-му ми зрозуміли, що почалася війна, і треба допомагати,  — згадує пані Ганна.

 З перших днів волонтерки плели маскувальні сітки, пекли пиріжки, збирали необхідне для бійців. Їхню допомогу найчастіше отримував Правий сектор , який тоді діяв у регіоні.

— Ми їм буси завантажували — від продуктів до теплого одягу. Навіть млинці пекли, щоб хлопці на передовій поїли гарячого, — усміхається вона.

Коли 24 лютого 2022 року розпочалося повномасштабне вторгнення, жінки не встигли навіть схаменутися — люди самі почали приходити.

Кажуть, мотивувати нікого не треба було: стільки людей збіглося, що не було де стати. Несли все, що мали. Хто продукти, хто тканину. Плели сітки день і ніч.

Та з часом ентузіазм почав спадати. Частина людей виїхала, інші втомилися, але найвідданіші залишились.

— Рук не вистачає, — каже пані Білоусова. — Ми купуємо спанбонд, основу, все необхідне. Але все одно не осягаємо. Замовлення йдуть без кінця.

У групі сьогодні працює кілька постійних волонтерок. Серед них є ті, хто приходить після роботи, хтось у вихідні. А є й такі, що живуть цією справою.

 

— У нас є Антоніна Тимофіївна, їй 82 роки. Вона приходить кожного дня. А молодь, на жаль, проходити повз, навіть не звертаючи уваги. Це болить.

Робота над однією сіткою триває день чи півтора — залежно від кількості рук.

— Якщо багато людей, то дві сітки на день встигаємо. Якщо ні — ледь одну, — каже волонтерка Надія, вимушена переселенка з Харкова, яка приєдналася до групи волонтерок восени минулого року.

 Вона прийшла за порадою подруги і залишилася, бо зрозуміла, яку вагу має ця робота.

— Я спочатку не усвідомлювала, наскільки це важливо. А потім, коли почула, що хлопці дякують, що кажуть — ваші сітки нас рятують, то вже не могла не приходити.

 Щомісяця група відправляє понад 500 квадратних метрів сіток — на Харків, Херсон, Донеччину.

— Черга не закінчується. Іноді не знаєш, кому відмовити. Усі просять, — каже Ганна.

Для жінки волонтерство це не просто допомога. Це — про виховання поколінь, про людську гідність. Вона із сумом говорить, що діти нині часто не розуміють, чому жінки в’яжуть сітки.

— Одного разу хлопчик подивився на нас і спитав: «А ви що, картини малюєте?» Це страшно. Бо немає патріотичного виховання.

Пані Ганна ставить за приклад 12-ту гімназію Кременчука, де створили музей та алею слави. Там навчався її внук, Максим Білоусов, який загинув, коли йому було лише 22 роки.

— Він був офіцером. Там пам’ятають його, шанують, діти знають, хто такі герої. Отак має бути у кожній школі.

Волонтерка також згадує епізод, який став справжнім символом. Це було 8 березня, ще у 2015 році:

— Ми стояли біля паркану на рику, плели сітки. Мороз, холод, усі бігати з квітами, щасливі. А ми плетемо. І тут іде чоловік на милицях, видно, після поранень. Зупинився й каже: «Країна, в якій жінки плетуть сітки на 8 березня,  непереможна».

Саме ці слова стали для групи своєрідним гаслом.

Щоразу, коли Ганна робить нову відправку, вона у Facebook кличе людей приєднуватися. Бо фронт — це не лише лінія зіткнення, а й тил, де тримаються ті, хто вірить.

— Я щоразу прошу: приходьте, допомагайте. Бо якщо не ми, то хто? Прилітають КАБи вже і на Полтавщину. Ми не можемо чекати!»

Карта для донатів 4731 2196 1975 5899


ПО ТЕМІ:

Кременчуцькі волонтери відправили на фронт вже 200 причепів та понад 2000 мобільних буржуйок

«Будемо працювати, поки є сили», — кременчуцькі волонтерки

«Донати від людей надходять різні: від 2 до 100 тисяч гривень», — волонтерка Ольга Назарова

0
Автор: Мирослава Українська
Теги: волонтери сітки
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх