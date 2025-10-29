«Країна, в якій жінки плетуть сітки 8 березня, непереможна»: «Кременчуцькі берегині» закликають долучатися до їх роботи

Коли у 2014 році в Україні розпочалася війна, у Кременчуці зібралася група жінок, які не змогли залишатися осторонь. Серед них — Ганна Білоусова, нині координаторка волонтерської групи «Кременчуцькі берегині».
Їхня історія почалася ще з Майдану, коли небайдужі жінки зустрілися й об'єдналися, щоб спільно діяти.
З перших днів волонтерки плели маскувальні сітки, пекли пиріжки, збирали необхідне для бійців. Їхню допомогу найчастіше отримував Правий сектор , який тоді діяв у регіоні.
Коли 24 лютого 2022 року розпочалося повномасштабне вторгнення, жінки не встигли навіть схаменутися — люди самі почали приходити.
Кажуть, мотивувати нікого не треба було: стільки людей збіглося, що не було де стати. Несли все, що мали. Хто продукти, хто тканину. Плели сітки день і ніч.
Та з часом ентузіазм почав спадати. Частина людей виїхала, інші втомилися, але найвідданіші залишились.
У групі сьогодні працює кілька постійних волонтерок. Серед них є ті, хто приходить після роботи, хтось у вихідні. А є й такі, що живуть цією справою.
Робота над однією сіткою триває день чи півтора — залежно від кількості рук.
Вона прийшла за порадою подруги і залишилася, бо зрозуміла, яку вагу має ця робота.
Щомісяця група відправляє понад 500 квадратних метрів сіток — на Харків, Херсон, Донеччину.
Для жінки волонтерство це не просто допомога. Це — про виховання поколінь, про людську гідність. Вона із сумом говорить, що діти нині часто не розуміють, чому жінки в’яжуть сітки.
Пані Ганна ставить за приклад 12-ту гімназію Кременчука, де створили музей та алею слави. Там навчався її внук, Максим Білоусов, який загинув, коли йому було лише 22 роки.
Волонтерка також згадує епізод, який став справжнім символом. Це було 8 березня, ще у 2015 році:
Саме ці слова стали для групи своєрідним гаслом.
Щоразу, коли Ганна робить нову відправку, вона у Facebook кличе людей приєднуватися. Бо фронт — це не лише лінія зіткнення, а й тил, де тримаються ті, хто вірить.
Карта для донатів 4731 2196 1975 5899
