На Полтавщині громаді повернули понад 8 гектарів землі

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 160

Прокурори домоглися повернення понад 8 гектарів земельної ділянки у власність територіальної громади на Полтавщині. Про це повідомили в прокуратурі.

Правоохоронці встановили, що у 2012 році між Семенівською районною державною адміністрацією та місцевим жителем уклали договір оренди землі площею понад 8 га. Строк дії договору завершився у 2022 році, однак нову угоду орендар не уклав і продовжив користуватися ділянкою без правових підстав.

Крім того, майже 3 гектари цієї землі належать до прибережної захисної смуги, яку відповідно до законодавства заборонено розорювати. Попри це, чоловік засіяв цю територію ячменем.

З метою захисту інтересів громади прокурори подали позов до суду. Під час розгляду справи відповідач добровільно повернув земельну ділянку Оболонській сільській раді, після чого Семенівський районний суд закрив провадження у справі.

Нагадаємо, нещодавно прокурори Полтавщини повернули державі сотні гектарів природоохоронних земель.