У Кременчук привезли три нові тролейбуси з 18-ти замовлених: мер обіцяє маршрути на Перший і Другий Занасипи та Ревівку

У Кременчуці продовжується реалізація важливого транспортного проєкту: «Тролейбус у кожен куточок міста!». У рамках цього проєкту в Кременчук надходять перші три з 18-ти нових українських тролейбусів із великим запасом автономного ходу. Про це написав міський голова Кременчука Віталій Малецький у своєму Телеграм-каналі.

— Вони працюватимуть на нових маршрутах у віддалені мікрорайони — на Ревівку, Перший і Другий Занасипи, куди раніше тролейбуси ніколи не ходили. Старих тролейбусів у Кременчуці вже не залишилося. Ми повністю оновили рухомий склад і сформували один із найкращих тролейбусних парків в Україні — сучасний, комфортний та енергоефективний, — зазначив Віталій Малецький.

Він додав, що автономний хід дозволяє тролейбусам заїжджати туди, де немає контактної мережі. Саме завдяки цьому кілька років у Кременчуці пустили тролейбус через Крюківський міст, хоча багато хто тоді критикував цю ініціативу та висловлював сумніви в її реалізації.

— Тепер транспорт поїде ще далі — у райони, куди раніше ніхто не уявляв рух електротранспорту. Окремо нагадую: тролейбуси у місті безкоштовно перевозять усіх пільговиків, — зауважив міський голова.

Віталій Малецький нагадав, що нові тролейбуси надходять за програмою «Міський громадський транспорт України 2», що фінансується Європейським інвестиційним банком, та подякував європейським партнерам та Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України за підтримку.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Кременчук отримає новий громадський транспорт за кошти Європейського інвестиційного банку.

Раніше ми повідомляли, міський голова Кременчука Віталій Малецький анонсував, що місто отримає нові тролейбуси у жовтні-листопаді.

Наприкінці квітня Кременчуцьке тролейбусне управління уклало договір з ТОВ «Політехносервіс» на постачання 18 нових 12-метрових тролейбусів.

На придбання тролейбусів для Кременчука Європейський інвестиційний банк виділив 7,6 млн євро. Строк позики — 22 роки, з урахуванням 5-річного пільгового періоду повернення коштів. Місто бере участь у спільному з Європейським інвестиційним банком проєкті розвитку міського громадського транспорту в Україні. Відповідна фінансова угода була укладена між Україною та Європейським інвестиційним банком та ратифікована Верховною Радою ще до повномасштабного вторгнення.