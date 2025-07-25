Кременчук може отримати нові тролейбуси у жовтні-листопаді — мерія

Наприкінці квітня Кременчуцьке тролейбусне управління уклало договір з ТОВ «Політехносервіс» на постачання 18 нових 12-метрових тролейбусів
Кременчук очікує на нові 18 тролейбусів у жовтні-листопаді цьогоріч. За словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, строки перенесли з вересня на «місяць-півтора». Про це він повідомив під час засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 24 липня.
Нагадаємо, наприкінці квітня Кременчуцьке тролейбусне управління уклало договір з ТОВ «Політехносервіс» на постачання 18 нових 12-метрових тролейбусів.
На придбання тролейбусів для Кременчука Європейський інвестиційний банк виділив 7,6 млн євро. Строк позики — 22 роки, з урахуванням 5-річного пільгового періоду повернення коштів. Місто бере участь у спільному з Європейським інвестиційним банком проєкті розвитку міського громадського транспорту в Україні. Відповідна фінансова угода була укладена між Україною та Європейським інвестиційним банком та ратифікована Верховною Радою ще до повномасштабного вторгнення.
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