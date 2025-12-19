Лагідна українізація: чи матюкалися українці? Розбираємось!

У рубриці «Говоримо українською правильно» ми проводимо лагідну українізацію: пояснюємо випадки застосування правопису, мовних норм, публікуємо цікавинки про мову. Робимо це для того, щоб у нашій країні з кожним днем ставало дедалі більше україномовних українців, а наша солов'їна мова звучала звідусіль!
Чи матюкалися українці? Розбираємось!
Матюки — це не просто «погані слова», це частина живої мови, яка супроводжує людей тисячоліттями. Але чи матюкалися українці? Відповідь — так, і не просто матюкалися, а використовували це як особливий інструмент вираження емоцій, критики й навіть гумору
Українська народна лайка має глибокі корені, тягнеться від села й відображає побут, природу, звірів і людей. Часто це були образні порівняння з неабиякою уявою.
Вона служила як спосіб зняти напругу, висловити незадоволення чи навіть підбадьорити себе та оточуючих у складні часи.
Важливо! У давнину лайка не була просто нецензурщиною — це був своєрідний народний гумор та форма соціального контролю.
Сьогодні українська лайка — це ще й прояв національної самобутності, особливо в мистецтві, музиці та фольклорі.
Прикладом української лайки може бути відомий лист запорожців турецькому султанові. Є кілька варіантів цього шедевру, власне, як і кілька версій того, кому лист був адресований. Це — перший варіант, наведений у Вікіпедії, і матюків, як таких, тут немає, але враження від цього ще сильніше:
