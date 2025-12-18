Спортсмени і тренери паралімпійських і дефлімпійських видів спорту з Полтавщини отримають президентські стипендії
Серед нагороджених чемпіони Європи та призери світу
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення стипендій для видатних спортсменів з паралімпійських та дефлімпійських видів спорту і їхнім тренерам. Серед нагороджених семеро представників з Полтавщини, зокрема чемпіони та призери Європи і світу з настільного тенісу та карате. Про це повідомив в своєму телеграм-каналі Полтавський ОВА Володимир Когут.
Стипендії отримають:
- Тетяна Байрак, чемпіонка Європи 2024 року з тенісу настільного;
- Антон Велієв, чемпіон Європи 2024 року з тенісу настільного;
- Геннадій Закладний, чемпіон Європи 2024 року з тенісу настільного;
- Максим Овчаренко, чемпіон Європи з тенісу настільного;
- Інеса Причина, бронзова призерка чемпіонату світу 2024 року з карате;
- Микола Богодистий, тренер срібного презира чемпіона світу 2024 року з карате;
- Микола Закладний, тренер чемпіона Європи 2024 року з тенісу настільного.
