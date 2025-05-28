Внаслідок нічної атаки на Полтавщині обійшлося без влучань та пошкоджень. Про це повідомив т. в. о. начальника Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.
За його словами, звуки вибухів, які мешканці області чули, є роботою протиповітряної оборони. Влучань чи пошкоджень, як і постраждалих, на Полтавщині немає.
Нагадаємо, уночі близько 02.35 жителі Кременчука чули вибухи — вони долинали із сусіднього Світловодська. Там удар прийшовся по промисловому підприємству, пошкоджені 76 приватних будинків та одна 9-поверхівка. Троє людей постраждали, двох із них ушпиталили. Без світла нині у місті перебувають 1400 абонентів.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.