Внаслідок нічної атаки на Полтавщині обійшлося без влучань — Когут

Сьогодні, 08:51 Переглядів: 465

Внаслідок нічної атаки на Полтавщині обійшлося без влучань та пошкоджень. Про це повідомив т. в. о. начальника Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.

За його словами, звуки вибухів, які мешканці області чули, є роботою протиповітряної оборони. Влучань чи пошкоджень, як і постраждалих, на Полтавщині немає.

Нагадаємо, уночі близько 02.35 жителі Кременчука чули вибухи — вони долинали із сусіднього Світловодська. Там удар прийшовся по промисловому підприємству, пошкоджені 76 приватних будинків та одна 9-поверхівка. Троє людей постраждали, двох із них ушпиталили. Без світла нині у місті перебувають 1400 абонентів.



