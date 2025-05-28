В обласній лікарні на Полтавщині пацієнту встановили імплант, виготовлений за допомогою 3D-моделювання

Сьогодні, 09:25 Переглядів: 237

У Полтавській обласній лікарні медики встановили пацієнту імплант, виготовлений за допомогою 3D-моделювання. Про це інформують у пресслужбі лікарні.

Відомо, що у 34-річного пацієнта була тяжка травма із дефектом кісткової тканини правої стегнової кістки. За допомогою комп’ютерної томографії та 3D-моделюванню ушкодженої кістки лікарям вдалося підготуватися до операції та виготовити індивідуальний імплант — ендопротез тіла стегнової кістки.

Завдяки цьому вдалося відновити анатомічну цілісність кістки, стабілізувати кінцівку та створити необхідні умови для подальшої реабілітації пацієнта. Цей випадок — яскравий приклад синергії сучасних технологій, досвіду лікарів та наукового підходу, — прокоментував результати операції завідувач ортопедо-травматологічного відділення Олександр Бубир, який очолив операційну команду.

Головний лікар обласної лікарні Григорій Оксак назвав цю операцію медициною майбутнього, яка уже працює на Полтавщині.

Нагадаємо, торік в обласній лікарні військовому встановили імплант, надрукований на 3D-принтері.