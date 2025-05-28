В обласній лікарні на Полтавщині пацієнту встановили імплант, виготовлений за допомогою 3D-моделювання

У Полтавській обласній лікарні медики встановили пацієнту імплант, виготовлений за допомогою 3D-моделювання. Про це інформують у пресслужбі лікарні.
Відомо, що у 34-річного пацієнта була тяжка травма із дефектом кісткової тканини правої стегнової кістки. За допомогою комп’ютерної томографії та 3D-моделюванню ушкодженої кістки лікарям вдалося підготуватися до операції та виготовити індивідуальний імплант — ендопротез тіла стегнової кістки.
Головний лікар обласної лікарні Григорій Оксак назвав цю операцію медициною майбутнього, яка уже працює на Полтавщині.
Нагадаємо, торік в обласній лікарні військовому встановили імплант, надрукований на 3D-принтері.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.