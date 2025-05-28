У Кременчуці позашляховик збив на дорозі пішоходку — поліція

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Учора, 27 травня, близько 10.20 на вулиці Шевченка у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, 84-річна жінка потрапила під колеса автомобіля Jeep Patriot, який кермував 35-річний водій. Відомо, що позашляховик рухався заднім ходом та збив пенсіонерку.

Внаслідок аварії потерпілу із травмами госпіталізували до лікарні.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Усі причини та обставини події встановлюють слідчі.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині автомобіль збив пішохода на трасі — чоловік загинув на місці аварії.



