Житель Полтавщини намагався незаконно перетнути державний кордон

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Минулої доби на Закарпатті прикордонники затримали жителя Полтавської області, який намагався незаконно перетнути кордон. Про це інформують у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

Відомо, що чоловік рухався у складі групи із трьох осіб. «Мандрівники» скористалися послугою переправника, на якого вийшли онлайн за допомогою телеграм-каналу.

Також упродовж доби прикордонники зупинили ще три групи нелегальних туристів. За даними оперативників, чоловіки за перетин кордону заплатили координаторам від 130 тисяч гривень до 10 тисяч доларів.

На затриманого полтавця та його супутників прикордонники склали протоколи про адмінправопорушення за ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України), усі матеріали справи скерували до суду.

Нині правоохоронці встановлюють коло усіх осіб, причетних до спроби організації каналів незаконного перетину кордону.

Нагадаємо, нещодавно житель Кременчука намагався незаконно вивезти двох військовозобов'язаних чоловіків до Білорусі: їх затримали на Житомирщині.