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У Полтавській обласній лікарні військовому встановили імплант, надрукований на 3D-принтері

Сьогодні, 19:33 Переглядів: 265

 

Підготовка до операції тривала близько 8 місяців

Нещодавно у Полтавській обласній клінічній лікарні імені М.В. Скліфосовського лікарі ортопедо-травматологічного відділення провели унікальну, дуже складну відновно-реконструктивну операцію пацієнтові-військовослужбовцеві із застосуванням 3D-моделювання та 3D-друку. Про це повідомляють на фейсбук-сторінці лікарні.

Під час проведення операції лікарі вперше одночасно застосували технології індивідуального 3D-моделювання, 3D-друку та алоостеопластики — під індивідуальні параметри пацієнта виготовили пластину для остеосинтезу, а пошкоджені фрагменти, які не підлягали відновленню, замінили штучним матеріалом.

 

За даними медиків, пацієнтові 50+ років, він отримав вогнепальне поранення передпліччя, багатоуламковий перелом обох кісток передпліччя та дефект променевої кістки до 10 см.

За словами завідувача відділення Олександра Бубира, підготовка до операції тривала близько 8 місяців.

— Лікували поетапно і було необхідно дочекатись повного загоєння ран. У нашій лікарні провели КТ-обстеження і передали дані, на основі яких наші партнери підібрали індивідуальний анатомо-функціональний алоостеотрансплантат променевої кістки, а також змоделювали і виготовили індивідуальну друковану 3D-модель ушкодженого сегмента та індивідуальну 3D радіальну пластину для виконання таргетованого остеосинтезу, — говорить лікар.

Операція тримала близько двох годин.

 

За словами медиків, наступним етапом відновлення пацієнта стане індивідуальний курс реабілітації.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська обласна клінічна лікарня
Теги: Полтавська обласна лікарня 3D-принтер імплант операція
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