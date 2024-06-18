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Обережно – шахраї! Поліція Полтавщини застерігає від зловмисників, які видають себе за працівників банку

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 95

 

Ніколи й нікому не повідомляйте PIN-код та CVV-код ваших банківських карток, а також їх номери, строк дії, паролі від інтернет-банкінгу, кодове слово та іншу конфіденційну і персональну інформацію

На Полтавщині в Лубенському та Миргородському районах поліцейські зафіксували факти вчинення шахрайства під приводом надання банківських послуг. Поліцейські закликають громадян бути обачними при розмові з незнайомцями та не повідомляти конфіденційні дані банківської картки.  

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Полтавській області

- У Гадяцькій громаді місцева жителька стала жертвою псевдобанкіра. Попередньо відомо, що до неї зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки банку та під приводом надання банківських послуг заволоділа з її картки близько 17 тисяч гривень, - зазначають у повідомленні.

Схожий злочин стався у Лубнах.

- За подібною схемою шахраї ошукали мешканку міста Лубни. Зокрема, невідома особа представилась працівником банку та заволоділа коштами з картки потерпілої в сумі 49 тисяч гривень, - інформують правоохоронці.

За фактом шахрайських дій слідчі поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, розпочали кримінальні провадження за ч. 1 та 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.  Оперативно-розшукові та слідчі дії тривають. Особи, що можуть бути причетними до злочинів, встановлюються.

 

- Шановні громадяни! Зазвичай зловмисники, які видають себе за банківського працівника, ошукують людей під такими приводами:

«оцінити послуги банку»;

«банк змінює реквізити»;

«даними вашої банківської картки заволоділи шахраї та намагаються зараз зняти кошти. І щоб уникнути списання - продиктуйте СМС-код та введіть наступну комбінацію цифр», - попереджає пресслужба поліції Полтавщини.

Правоохоронці радять поділіться цією інформацією з рідними, друзями й знайомими.

- Ніколи й нікому не повідомляйте PIN-код та CVV-код ваших банківських карток, а також їх номери, строк дії, паролі від інтернет-банкінгу, кодове слово та іншу конфіденційну і персональну інформацію. Також не відповідайте на СМС-повідомлення, які надіслані нібито від банку, де вас просять надати персональну інформацію. Не переходьте за сумнівними посиланнями, надіслані в СМС чи месенджерах. Зазвичай саме у такий спосіб зловмисники отримують доступ до банківських рахунків, звідки перераховують ваші заощадження на інші підконтрольні їм банківські рахунки, - йдеться у повідомленні.

У поліції радять у разі отримання подібних дзвінків чи СМС-повідомлень не відповідати на них і негайно зателефонувати до банківської установи та повідомити службу безпеки про такі дії.  

- Якщо все-таки ви стали жертвою онлайн-шахрайства - негайно звертайтеся до поліції будь-яким зручним для вас способом, або зателефонуйте за номером 102, - закликають правоохоронці.

Нагадаємо, кременчужанка розповіла, як шахраї отримали доступ до її акаунта та розіслали прохання скинути гроші на ліву картку.

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини шахрайство банківська картка
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