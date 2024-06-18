Обережно – шахраї! Поліція Полтавщини застерігає від зловмисників, які видають себе за працівників банку

Ніколи й нікому не повідомляйте PIN-код та CVV-код ваших банківських карток, а також їх номери, строк дії, паролі від інтернет-банкінгу, кодове слово та іншу конфіденційну і персональну інформацію
На Полтавщині в Лубенському та Миргородському районах поліцейські зафіксували факти вчинення шахрайства під приводом надання банківських послуг. Поліцейські закликають громадян бути обачними при розмові з незнайомцями та не повідомляти конфіденційні дані банківської картки.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Полтавській області
Схожий злочин стався у Лубнах.
За фактом шахрайських дій слідчі поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, розпочали кримінальні провадження за ч. 1 та 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Оперативно-розшукові та слідчі дії тривають. Особи, що можуть бути причетними до злочинів, встановлюються.
- Шановні громадяни! Зазвичай зловмисники, які видають себе за банківського працівника, ошукують людей під такими приводами:
«оцінити послуги банку»;
«банк змінює реквізити»;
«даними вашої банківської картки заволоділи шахраї та намагаються зараз зняти кошти. І щоб уникнути списання - продиктуйте СМС-код та введіть наступну комбінацію цифр», - попереджає пресслужба поліції Полтавщини.
Правоохоронці радять поділіться цією інформацією з рідними, друзями й знайомими.
У поліції радять у разі отримання подібних дзвінків чи СМС-повідомлень не відповідати на них і негайно зателефонувати до банківської установи та повідомити службу безпеки про такі дії.
Нагадаємо, кременчужанка розповіла, як шахраї отримали доступ до її акаунта та розіслали прохання скинути гроші на ліву картку.
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