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Садівник з Полтавщини вирощує рідкісний чишкоглід

Сьогодні, 20:35 Переглядів: 0

Рослина в природному ареалі налічує лише 25 кущів в Арканзасі

Садівник з Полтавщини вирощує рідкісний чишкоглід, повідомляє портал AgroTer. Цьогоріч науковець і садівник Володимир Меженський сподівається вперше отримати плоди рідкісної рослини, також відомої як глід сивіючий. Це один з двох відомих у світі гібридів мушмули з глодом.

«Особливістю гібрида є найпізніше квітування серед усіх видів глоду. Я отримав його дев’ять років тому й увесь цей час боявся, що можу втратити через недостатню зимостійкість. Завдяки дублюванню на деревах різних видів глоду та теплим зимам він зміг адаптуватися до наших умов і рясно заквітувати. У цьому році очікую вперше побачити його плоди», — розповів Володимир Меженський.

За словами Володимира Меженського, ця рідкісна рослина в природному ареалі налічує лише 25 кущів, що трапляються в Арканзасі (США).

«Джейн Стерн виявила її нещодавно, у 1969 р. На честь цієї екологині рослину назвали мушмулою Стерн, а науково — мушмулою сивіючою (Mespilus canescens). Це відкриття стало науковою сенсацією, бо до того вважалося, що мушмула є монотиповим родом, що складається лише з одного виду — мушмули німецької», — пише Володимир Меженський.

Пізніше з’ясувалося, що знайдена рослина є природним гібридом звичайної мушмули, завезеної до Америки європейськими поселенцями, яка схрестилася з місцевими видами глоду.

Нагадаємо, що торік «Кременчуцький ТелеграфЪ» завітав до садівника з Кременчуччини та побачив процес вирощування персиків, нектаринів та абрикосів, а заодно дізнався, у чому секрет вдалого вирощування:

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Автор: Руслана Горгола
Теги: фермери
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