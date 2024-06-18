Садівник з Полтавщини вирощує рідкісний чишкоглід, повідомляє портал AgroTer. Цьогоріч науковець і садівник Володимир Меженський сподівається вперше отримати плоди рідкісної рослини, також відомої як глід сивіючий. Це один з двох відомих у світі гібридів мушмули з глодом.
За словами Володимира Меженського, ця рідкісна рослина в природному ареалі налічує лише 25 кущів, що трапляються в Арканзасі (США).
«Джейн Стерн виявила її нещодавно, у 1969 р. На честь цієї екологині рослину назвали мушмулою Стерн, а науково — мушмулою сивіючою (Mespilus canescens). Це відкриття стало науковою сенсацією, бо до того вважалося, що мушмула є монотиповим родом, що складається лише з одного виду — мушмули німецької», — пише Володимир Меженський.
Пізніше з’ясувалося, що знайдена рослина є природним гібридом звичайної мушмули, завезеної до Америки європейськими поселенцями, яка схрестилася з місцевими видами глоду.
Нагадаємо, що торік «Кременчуцький ТелеграфЪ» завітав до садівника з Кременчуччини та побачив процес вирощування персиків, нектаринів та абрикосів, а заодно дізнався, у чому секрет вдалого вирощування:
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