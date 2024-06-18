У Миргороді автомобіль Skoda збив велосипедиста – поліція Полтавщини

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Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, в якій був травмований велосипедист

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 18 червня, близько 10.00 на вулиці Гоголя у Миргороді. Поліція встановлює обставини та причини ДТП.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області.

За попередньою інформацією слідства, відбулося зіткнення велосипеда, яким керував 59-річний чоловік, та автомобіля Skoda Oktavia A7 під керуванням 27-річного миргородця. Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури, здійснюється досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.