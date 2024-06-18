Графіки погодинних відключень електроенергії на завтра – ПАТ «Полтаваобленерго»

Завтра,19 червня, будуть діяти два різних графіки погодинних відключень електроенергії з 00.00 до 23.00
ПАТ «Полтаваобленерго» звертає уваги споживачів електричної енергії, що завтра, 19 червня, будуть діяти два різних графіки погодинних відключень електроенергії.
Графік з 00.00 до 15.00 можна подивитися ТУТ.
З 15.00 до 23.00 можна подивитися ТУТ.
А з 23.00 до 24.00 можна подивитися ТУТ.
Перелік адрес, за якими відключають електроенергію дивиться за цим посиланням.
Нагадаємо, де завтра у Кременчуці не буде світла через ремонти електромереж – перелік адрес.
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