Графіки погодинних відключень електроенергії на завтра – ПАТ «Полтаваобленерго»

Вчора, 21:18 Переглядів: 532

Завтра,19 червня, будуть діяти два різних графіки погодинних відключень електроенергії з 00.00 до 23.00

ПАТ «Полтаваобленерго» звертає уваги споживачів електричної енергії, що завтра, 19 червня, будуть діяти два різних графіки погодинних відключень електроенергії.

Графік з 00.00 до 15.00 можна подивитися ТУТ.

З 15.00 до 23.00 можна подивитися ТУТ.

А з 23.00 до 24.00 можна подивитися ТУТ.

Перелік адрес, за якими відключають електроенергію дивиться за цим посиланням.

Нагадаємо, де завтра у Кременчуці не буде світла через ремонти електромереж – перелік адрес.