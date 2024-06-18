Уряд розширив коло осіб, які можуть отримати виплати у разі загибелі або поранення військовослужбовця

Кабмін ухвалив постанову, яка відповідає усім змінам до законів, що раніше були прийняті Верховною Радою
Кабмін розширив коло осіб, які можуть отримати виплати в разі загибелі або поранення військовослужбовця.
Про це написав народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.
За його словами, уряд ухвалив постанову, яка тепер відповідає всім змінам до законів, що раніше були ухвалені Верховною Радою.
Він додав, що також був визначений порядок виплат, якщо родич відмовився від виплат і додались випадки, коли виплата грошей не здійснюється.
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