Уряд розширив коло осіб, які можуть отримати виплати у разі загибелі або поранення військовослужбовця

Вчора, 21:26 Переглядів: 172

Кабмін ухвалив постанову, яка відповідає усім змінам до законів, що раніше були прийняті Верховною Радою

Кабмін розширив коло осіб, які можуть отримати виплати в разі загибелі або поранення військовослужбовця.

Про це написав народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

За його словами, уряд ухвалив постанову, яка тепер відповідає всім змінам до законів, що раніше були ухвалені Верховною Радою.

— Розширюється коло осіб, які матимуть право на одержання одноразової грошової допомоги. Зокрема право жінок (чоловіків), які проживали з військовослужбовцем без реєстрації шлюбу; онуків військовослужбовця, за умови, якщо батьки померли. Дітей, які народилися після смерті військовослужбовця, - написав Олексій Гончаренко.

Він додав, що також був визначений порядок виплат, якщо родич відмовився від виплат і додались випадки, коли виплата грошей не здійснюється.