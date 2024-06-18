У лісництві на Полтавщині, де розводять сірих зайців, показали зайченят

Вчора, 22:00 Переглядів: 194

В експериментальному вольєрному господарстві Приміського лісництва ДП «Ліси України» на Полтавщині займаються вирощуванням зайця сірого. Про це йдеться на сторінці у соціальній мережі Facebook «Товариство лісівників України».

Тут вже близько десяти років розводять та випускають в угіддя зайців, аби збільшити поголів’я цих тварин у дикій природі.