У лісництві на Полтавщині, де розводять сірих зайців, показали зайченят

В експериментальному вольєрному господарстві Приміського лісництва ДП «Ліси України» на Полтавщині займаються вирощуванням зайця сірого. Про це йдеться на сторінці у соціальній мережі Facebook «Товариство лісівників України».
Тут вже близько десяти років розводять та випускають в угіддя зайців, аби збільшити поголів’я цих тварин у дикій природі.
Також Працівники Приміського лісництва Миргородського лісгоспу розводять диких качок і фазанів.
Нагадаємо, що восени 190 фазанів випустили у мисливські угіддя Полтавщини.
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