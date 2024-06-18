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У лісництві на Полтавщині, де розводять сірих зайців, показали зайченят

Вчора, 22:00 Переглядів: 194

Цього сезону очікують близько 40 голів молодняку

В експериментальному вольєрному господарстві Приміського лісництва ДП «Ліси України» на Полтавщині займаються вирощуванням зайця сірого. Про це йдеться на сторінці у соціальній мережі Facebook «Товариство лісівників України».

Тут вже близько десяти років розводять та випускають в угіддя зайців, аби збільшити поголів’я цих тварин у дикій природі.

Нині вже народились 20 зайченят, яких ще утримують у спеціальних умовах. Коли вони підростуть, частину залишать на маточне поголів’я, решту випустять у природу. Цього сезону у лісництві очікують близько 40 голів молодняку. Приблизно такою кількістю зайців щороку лісівники поповнюють угіддя району.

Також Працівники Приміського лісництва Миргородського лісгоспу розводять диких качок і фазанів.

Нагадаємо, що восени 190 фазанів випустили у мисливські угіддя Полтавщини.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: лісівники Ліси України зайці мисливці
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