У середу у Кременчуці планово вимикатимуть світло: коли та де саме

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Енергетики проволитимуть планові ремонтні роботи

У середу, 19 червня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». Ці відключення планові і не пов'язані із можливими графіками погодинного відключення світла. З 8.00 до 20.00 с. Мала Кохнівка;

просп. Полтавський, 277/2-281;

вул. Горліса-Горського, 3-10;

вул. Республіканська, 98-138;

вул. Космічна. З 8.00 до 17.00 вул. Володимира Івасюка, 3-32/3;

наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;

вул. Ливарна, 7-18;

пров. Докучаєва, 11;

пров. Ливарний, 2, 6А, 8;

пров. Мирний, 28;

вул. Арсенальна, 24/24, 26/1;

пров. Арсенальний, 3-16;

вул. Європейська, 44А-58/20;

вул. Нагірна, 1/3-30А;

туп. Петра Григоренка;

вул. Сержанта Мельничука, 24/36-79;

пров. Уласа Самчука, 3-41;

вул. Чередницька, 22-39;

туп. Василя Каразіна, 3-8;

пров. Веселий, 3-32;

туп. Миколи Сціборського;

пров. Новогеоргіївський, 14-21;

пров. Ударний, 2;

вул. Черниша, 17А;

просп. Свободи, 43-47;

вул. Київська, 3А, 3Б;

вул. Криворудна;

вул. Скеляста, 31-37;

вул. Сумська, 83-85;

вул. Хорольська, 4-44;

вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А;

вул. Лікаря Бончука, 28, 28А, 30;

вул. Шістдесятників, 4А-15;

вул. Правобережна, 45А-55/1;

вул. Республіканська, 93, 93А;

вул. Експресівська, 47-58;

пров. Караванний, 1-48А;

просп. Полтавський, 159-187/2;

вул. Размислова, 4;

вул. Хортицька, 3-28/56;

вул. В. Симоненка, 90-112;

вул. Г-ла Чайки, 1, 29;

пров. Ємельяненко, 3;

вул. М. Калачевського, 3, 5, 6, 9;

просп. Полтавський, 142-174;

вул. В. Кришталя, 24Б-95А;

туп. 1-й Деповський, 3-8;

туп. 2-й Деповський, 3-7;

вул. Деповська, 1-57;

вул. Запорізька, 7-12;

вул. Миколи Кучми, 1-46;

пров. Сковороди, 2-8;

пров. Столярний, 32-57;

вул. Фурштадська, 1-19/25;

пров. Василя Стефаника, 30-35;

вул. Дербукова, 1-26;

вул. І. Піддубного, 1/3-17;

вул. Кубанська, 1-18;

вул. Ніни Строкатої, 1-15/7;

туп. Проточний, 26-38/32;

вул. Цегельна, 32-36;

вул. Ігоря Сердюка, 27, 31/16;

вул. Лейтенанта Покладова, 11/29, 18;

вул. Оксани Петрусенко, 18А;

вул. Софіївська, 75;

вул. Бориса Чичибабіна, 48-67;

вул. Соні Делоне, 33-40;

просп. Полтавський, 245-275;

вул. Новомиргородська, 2-6;

вул. Вадима Кришталя, 1-39;

пров. Миклухо-Маклая, 1-16;

вул. Сержанта Мельничука, 96-139. З 6.00 до 18.00 вул. Давида Кострова, 12-78. З 8.00 до 18.00 вул. Академіка Герасимовича, 49, 51;

вул. Василя Стуса, 42-64;

вул. Гайдамацька, 11/21-44;

вул. Кавалерійська, 2-49;

вул. Космонавтів, 39/14-76/12А;

вул. Ліщинова, 4-31;

пров. Сергія Петренка, 1-33;

вул. Чорноморська, 15/10-66;

пров. Сергія Петренка, 1-33;

пров. Грузинський, 3-9/20;

пров. Космонавтів, 1-9;

пров. Олега Ольжича, 1-20;

пров. Пилипа Орлика, 4-11А;

пров. Чигиринський, 2-31;

пров. Чорноморський, 4-17;

туп. Космонавтів, 1, 2;

туп. Пилипа Орлика, 3А. З 6.00 до 19.00 вул. Андрія Ізюмова;

вул. Бажана;

вул. Барвінкова;

вул. Бориса Чичибабіна;

вул. Броніслава Урбанського;

вул. Бузкова;

вул. Василя Симоненка;

вул. Віктора Баранова;

вул. Володимира Винниченка;

вул. Газопровідна;

вул. Генерала Чайки;

вул. Гетьманська;

вул. Данила Галицького;

вул. Експресівська;

вул. Івана Нагнибіди;

вул. Ігоря Сікорського;

вул. Кобзарська;

вул. Козацька;

вул. Комишанська;

вул. Кропивницького;

вул. Марка Вовчка;

вул. Миколи Міхновського;

вул. Михайла Грушевського;

вул. Михайла Калачевського;

вул. Мрії;

вул. Новомиргородська;

вул. Олени Пчілки;

вул. Якова Петруся;

вул. Полковника Оксанченка;

просп. Полтавський;

пров. Полтавський;

вул. Ракетна.

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