На Полтавщині за два місяці змії покусали п'ятьох людей

Фахівці Держпродспоживслужби розповідають, як вберегтися від укусів та що робити у випадку, якщо змія уже вкусила
Протягом квітня і травня на Полтавщині зафіксували 5 випадків звернення громадян до медзакладів внаслідок укусів змій. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області.
Причиною цьому стало потепління: змії активні у теплий період року, із середини квітня і до осені. Зимою ж вони впадають у сплячку.
Зустріти змію можна практично скрізь — на присадибній ділянці, у парках чи на природі. Також змії можуть траплятися і там, де є побутове сміття або звалище будівельних чи інших матеріалів.
Окрім цього, спеціалісти Держпродспоживслужби наголошують, що змія не нападає на людину першою, а кусається тільки у випадках самозахисту.
У такому випадку якнайшвидше необхідно звернутися до лікарні, адже укуси змій небезпечні саме ускладненнями, які можуть після них виникнути.
Якщо ж потрапити до лікарні немає можливості, можна спробувати надати допомогу потерпілому самостійно:
Нагадаємо, раніше ми писали про випадки укусів зміями людей, які сталися цієї весни.
За минулорічною статистикою, станом на вересень було зафіксовано 8 випадків, коли змії кусали людей.
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