На Полтавщині за два місяці змії покусали п'ятьох людей

Сьогодні, 17:52 Переглядів: 180

Фахівці Держпродспоживслужби розповідають, як вберегтися від укусів та що робити у випадку, якщо змія уже вкусила

Протягом квітня і травня на Полтавщині зафіксували 5 випадків звернення громадян до медзакладів внаслідок укусів змій. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області.

Причиною цьому стало потепління: змії активні у теплий період року, із середини квітня і до осені. Зимою ж вони впадають у сплячку.

Зустріти змію можна практично скрізь — на присадибній ділянці, у парках чи на природі. Також змії можуть траплятися і там, де є побутове сміття або звалище будівельних чи інших матеріалів.

Окрім цього, спеціалісти Держпродспоживслужби наголошують, що змія не нападає на людину першою, а кусається тільки у випадках самозахисту.

Як уберегтися від укусів змій?

Якщо побачили змію, не наближайтеся до неї, не робіть різких рухів та почекайте, поки вона відповзе. Не намагайтеся зловити чи вбити змію.

Перевіряйте місця відпочинку. Перш ніж сісти на траву, камінь, хмиз або колоду, пошарудіть чи постукайте ціпком, палицею тощо, аби налякати змію.

Одягайтеся відповідно. Якщо вирушаєте до місцевості, де можуть жити змії, обирайте одяг, який захистить від укусів: високі черевики та довгі штани із цупкої тканини, котрі слід заправити у черевики.

Не торкайтеся руками неперевірених об’єктів. Змії часто ховаються у старих пнях, копицях сіна, під камінням чи поваленими стовбурами дерев. Тому цих об’єктів краще не торкати руками, а користуватися палицею.

Що робити, коли вкусила змія

У такому випадку якнайшвидше необхідно звернутися до лікарні, адже укуси змій небезпечні саме ускладненнями, які можуть після них виникнути.

Якщо ж потрапити до лікарні немає можливості, можна спробувати надати допомогу потерпілому самостійно:

Перемістіть людину у зручне положення, забезпечте їй мінімум рухів.

Звільніть місце укусу від взуття, одягу чи прикрас.

Під час транспортування бажано зафіксувати кінцівку за допомогою шини або підручних засобів.

Місце укусу потрібно обробити антисептичним розчином та накласти пов’язку, що злегка здавлює кінцівку.

Ні в якому разі не можна:

висмоктувати отруту — це може спровокувати алергічну реакцію та набряк верхніх дихальних шляхів;

накладати джгут;

припікати рану;

давати потерпілому алкоголь.

Нагадаємо, раніше ми писали про випадки укусів зміями людей, які сталися цієї весни.

За минулорічною статистикою, станом на вересень було зафіксовано 8 випадків, коли змії кусали людей.