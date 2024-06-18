Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Микола Корецький
Нове футбольне поле відкрили на Петрівці!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Здоров'я, Полтавщина

На Полтавщині за два місяці змії покусали п'ятьох людей

Сьогодні, 17:52 Переглядів: 180

 

Фахівці Держпродспоживслужби розповідають, як вберегтися від укусів та що робити у випадку, якщо змія уже вкусила

Протягом квітня і травня на Полтавщині зафіксували 5 випадків звернення громадян до медзакладів внаслідок укусів змій. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області.

Причиною цьому стало потепління: змії активні у теплий період року, із середини квітня і до осені. Зимою ж вони впадають у сплячку.

Зустріти змію можна практично скрізь — на присадибній ділянці, у парках чи на природі. Також змії можуть траплятися і там, де є побутове сміття або звалище будівельних чи інших матеріалів.

Окрім цього, спеціалісти Держпродспоживслужби наголошують, що змія не нападає на людину першою, а кусається тільки у випадках самозахисту.

Як уберегтися від укусів змій?

  • Якщо побачили змію, не наближайтеся до неї, не робіть різких рухів та почекайте, поки вона відповзе. Не намагайтеся зловити чи вбити змію.
  • Перевіряйте місця відпочинку. Перш ніж сісти на траву, камінь, хмиз або колоду, пошарудіть чи постукайте ціпком, палицею тощо, аби налякати змію.
  • Одягайтеся відповідно. Якщо вирушаєте до місцевості, де можуть жити змії, обирайте одяг, який захистить від укусів: високі черевики та довгі штани із цупкої тканини, котрі слід заправити у черевики.
  • Не торкайтеся руками неперевірених об’єктів. Змії часто ховаються у старих пнях, копицях сіна, під камінням чи поваленими стовбурами дерев. Тому цих об’єктів краще не торкати руками, а користуватися палицею.

Що робити, коли вкусила змія

У такому випадку якнайшвидше необхідно звернутися до лікарні, адже укуси змій небезпечні саме ускладненнями, які можуть після них виникнути.

Якщо ж потрапити до лікарні немає можливості, можна спробувати надати допомогу потерпілому самостійно:

  • Перемістіть людину у зручне положення, забезпечте їй мінімум рухів.
  • Звільніть місце укусу від взуття, одягу чи прикрас.
  • Під час транспортування бажано зафіксувати кінцівку за допомогою шини або підручних засобів.
  • Місце укусу потрібно обробити антисептичним розчином та накласти пов’язку, що злегка здавлює кінцівку.

Ні в якому разі не можна:

  • висмоктувати отруту — це може спровокувати алергічну реакцію та набряк верхніх дихальних шляхів;
  • накладати джгут;
  • припікати рану;
  • давати потерпілому алкоголь.

Нагадаємо, раніше ми писали про випадки укусів зміями людей, які сталися цієї весни.

За минулорічною статистикою, станом на вересень було зафіксовано 8 випадків, коли змії кусали людей.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: vechirniy.kyiv.ua
Теги: змія укус змії Держпродспоживслужба
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 23 від 6 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№20 від 16 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№19 від 9 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх