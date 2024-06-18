У Кременчуці «замінували» торговельні центри

18 червня близько 17.00 у Кременчуці правоохоронці отримали інформацію про замінування кількох торговельних центрів.

На місце виїхали усі відповідні служби, включно з кінологами та вибухотехніками, для обстеження закладів.

Раніше у відділі протидії кіберзлочинам в Полтавській області «Кременчуцькому Телеграфу» розповіли, що майже кожне 7 повідомлення про «замінування» на Полтавщині з 10 — від українця з «тилових» областей. На тиждень на Полтавщині надходять 5-10 повідомлень про «замінування». Досі жодне з цих повідомлень не підтверджувалось — вибухівки не знаходили. У січні, наприклад, «замінували» приміщення «Видавничого дому «Приватна газета» та «Телеграфа».