У кременчуцькій художній галереї відкриють нову виставку і артпроєкт

У кременчуцькій художній галереї відкриють персональну виставку Ксенії Осадчої «Сині птахи» та експозиційного проєкту «Атрактори часу». Це відбудеться у п’ятницю, 21 червня, о 15.00. Про це повідомили в пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Відомо, що мисткиня представить роботи, виконані у техніці українського орнаментального народного живопису, в її авторській інтерпретації за останні два з половиною роки.
Артпроєкт — це випускна робота бакалаврського рівня однієї зі студенток КрНУ.
Виставка і проєкт проходитимуть за адресою вул. Коцюбинського, 4.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.