У кременчуцькій художній галереї відкриють нову виставку і артпроєкт

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У кременчуцькій художній галереї відкриють персональну виставку Ксенії Осадчої «Сині птахи» та експозиційного проєкту «Атрактори часу». Це відбудеться у п’ятницю, 21 червня, о 15.00. Про це повідомили в пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Відомо, що мисткиня представить роботи, виконані у техніці українського орнаментального народного живопису, в її авторській інтерпретації за останні два з половиною роки.

— Концепція виставки базується на унікальному орнаментальному розписі, що є одним з яскравих проявів аутентичної української художньої культури, яка створювалася протягом віків плідною роботою народних майстрів та трактуванні сенсу пропагування народної культури, — йдеться у повідомленні.

Артпроєкт — це випускна робота бакалаврського рівня однієї зі студенток КрНУ.

Виставка і проєкт проходитимуть за адресою вул. Коцюбинського, 4.