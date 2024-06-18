Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Микола Корецький
Нове футбольне поле відкрили на Петрівці!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Спорт, Полтавщина

Ветерани з Полтавщини здобули 4 медалі на турнірі з адаптивних видів спорту

Сьогодні, 18:55 Переглядів: 107

 

Сила, витривалість і характер - до змагань у Тернополі долучилися понад 100 учасників бойових дій зі всієї України

Ветерани війни з Полтавщини знову здобули медалі на змаганнях з адаптивних видів спорту. Цього разу вони брали участь у турнірі «Звитяга нескорених» у Тернополі.

«Воля сильніша за тіло»: у Києві пройшли національні Ігри Нескорених, на яких змагалися 13 ветеранів з Полтавщини

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

- Вибороли чотири нагороди:

Артем Погорілий посів 1 місце в аеробайку й 3-тє – у веслуванні на тренажері;

Олександр Краснович здобув "бронзу" з веслування на тренажері;

Максим Гулій став третім у вправі ривок гирі, - написав очільник Полтавщини.

 

Загалом до турніру долучилися понад 100 ветеранів та учасників бойових дій із дев’яти областей України.

- Наші захисники – приклад для кожного. Слава Україні! – резюмував Філіп Пронін.

Нагадаємо, 13 ветеранів з Полтавщини брали участь в Іграх Нескорених 2024, які відбулися у Києві на початку червня.

 

ПО ТЕМІ:

Учасники Ігор Нескорених 2024 з Полтавщини розповіли про змагання та що вони їм дали

Плавання на Іграх Нескорених: змагалися навіть ті ветерани, які втратили на війні кінцівки

Чи можна грати у настільний теніс, втративши на війні руки — на Іграх Нескорених ветерани довели, що можуть все

Веслування на Іграх Нескорених: змагалися ветерани війни, зокрема й з ампутаціями кінцівок

Стрільба з лука на Іграх Нескорених: ветерани з однією рукою влучали стрілами у мішень

Пауерліфтинг на Іграх Нескорених: штангу піднімали навіть ті ветерани, які на війні втратили ноги

Коли воля сильніша за тіло - на Іграх Нескорених 2024 ветерани бігли дистанцію навіть без ніг

0
Автор: Віктор Крук Джерело фото: Філіп Пронін / Полтавська ОВА
Теги: Ігри нескорених ветерани змагання Полтавська ОВА Пронін
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 23 від 6 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№20 від 16 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№19 від 9 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх