Ветерани з Полтавщини здобули 4 медалі на турнірі з адаптивних видів спорту

Сила, витривалість і характер - до змагань у Тернополі долучилися понад 100 учасників бойових дій зі всієї України
Ветерани війни з Полтавщини знову здобули медалі на змаганнях з адаптивних видів спорту. Цього разу вони брали участь у турнірі «Звитяга нескорених» у Тернополі.
«Воля сильніша за тіло»: у Києві пройшли національні Ігри Нескорених, на яких змагалися 13 ветеранів з Полтавщини
Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.
- Вибороли чотири нагороди:
Артем Погорілий посів 1 місце в аеробайку й 3-тє – у веслуванні на тренажері;
Олександр Краснович здобув "бронзу" з веслування на тренажері;
Максим Гулій став третім у вправі ривок гирі, - написав очільник Полтавщини.
Загалом до турніру долучилися понад 100 ветеранів та учасників бойових дій із дев’яти областей України.
Нагадаємо, 13 ветеранів з Полтавщини брали участь в Іграх Нескорених 2024, які відбулися у Києві на початку червня.
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