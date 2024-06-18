Ветерани з Полтавщини здобули 4 медалі на турнірі з адаптивних видів спорту

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Сила, витривалість і характер - до змагань у Тернополі долучилися понад 100 учасників бойових дій зі всієї України

Ветерани війни з Полтавщини знову здобули медалі на змаганнях з адаптивних видів спорту. Цього разу вони брали участь у турнірі «Звитяга нескорених» у Тернополі.

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Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

- Вибороли чотири нагороди: Артем Погорілий посів 1 місце в аеробайку й 3-тє – у веслуванні на тренажері; Олександр Краснович здобув "бронзу" з веслування на тренажері; Максим Гулій став третім у вправі ривок гирі, - написав очільник Полтавщини.

Загалом до турніру долучилися понад 100 ветеранів та учасників бойових дій із дев’яти областей України.

- Наші захисники – приклад для кожного. Слава Україні! – резюмував Філіп Пронін.

Нагадаємо, 13 ветеранів з Полтавщини брали участь в Іграх Нескорених 2024, які відбулися у Києві на початку червня.