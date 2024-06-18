Завтра, 19 червня, в Україні будуть застосовуватися графіки погодинних відключень електроенергії

Сьогодні, 19:12 Переглядів: 260

Причина – прогнозоване зростання споживання на початку робочого тижня

НЕК «Укренерго» повідомила, що завтра, 19 червня, усі обленерго України будуть застосовуватися графіки погодинних відключень електроенергії для промислових та побутових споживачів з 00.00 до 24.00.

- Причина – прогнозоване зростання споживання через більш спекотну погоду, - йдеться у повідомленні НЕК «Укренерго»

У національній енергокомпанії зазначили, що енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функціїю життєзабезпечення населення, завтра обмежувати не будуть.

Нагадаємо, у середу, 19 червня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». Ці відключення планові і не пов'язані із можливими графіками погодинного відключення світла.